Hvala multikulturni sestri Bliskarki!
Ireni Hvala so se za vsestranski kulturni pogon Vojskega v minulih dneh zahvalili domala vsi domačini živeči na planoti in razsejani naokrog. Jakobov praznik in 50. obletnica kulturnega društva Planika, v katerem je dejavna od začetka, je bil tudi njen praznik. Kot igralka je delovala že v njegovem predhodniku. Tokrat je predstavila knjigo, v katero je zbrala svoje veseloigre.
Irena Hvala ni pisateljica, a je pravkar množici hvaležnih predstavila svojo četrto knjigo - Smeh na odru. Ni scenaristka, a je napisala več deset scenarijev za prireditve in veseloigre. Slednje je tudi režirala in v njih odigrala nič koliko vlog. Z društvom, z imenitno ekipo dejavnih Vojskarjev, predvsem vaščank, je Vojsko prelevila v najbolj kulturno vas na Idrijskem in prav gotovo tudi širše. Irena je zaprisežena medicinska sestra, ki je svoje talente s trdim delom bogata nadgradila. Ker je tretje leto upokojena, jih pravkar z žarom prenaša na mlade naslednike hiperaktivnih vojskarskih kulturnikov.
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