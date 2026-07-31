Hvala multikulturni sestri Bliskarki!

Irena Hvala je v knjigo Smeh na odru zbrala šest svojih veseloiger. Založnik Damijan Bogataj jih je natisnil, da bodo laže našle pot na druge odre.

Irena Hvala ni pisateljica, a je pravkar množici hvaležnih predstavila svojo četrto knjigo - Smeh na odru. Ni scenaristka, a je napisala več deset scenarijev za prireditve in veseloigre. Slednje je tudi režirala in v njih odigrala nič koliko vlog. Z društvom, z imenitno ekipo dejavnih Vojskarjev, predvsem vaščank, je Vojsko prelevila v najbolj kulturno vas na Idrijskem in prav gotovo tudi širše. Irena je zaprisežena medicinska sestra, ki je svoje talente s trdim delom bogata nadgradila. Ker je tretje leto upokojena, jih pravkar z žarom prenaša na mlade naslednike hiperaktivnih vojskarskih kulturnikov.