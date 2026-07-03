(INTERVJU) Dr. Andreja Gomboc: Črne luknje so morda strašljive, a so daleč in nas ne ogrožajo

Vesolje je polno skrivnosti, ki od nekdaj burijo človeško domišljijo in hkrati izzivajo naše razumevanje vesolja in kozmičnih zakonitosti. Pa ima povprečen Zemljan vsaj približno predstavo, kje vse se vesolje nahaja in kako se širi? Vemo dovolj ali bi lahko vedeli še več?

"Mnogi žal ne vedo veliko o vesolju, niti ne o osnovnih astronomskih pojavih. Če bi si bolje predstavljali, kako ogromne so razdalje med planeti, zvezdami in galaksijami ter kaj se v vesolju dogaja, bi se bolj zavedali, kako majhna in edinstvena je v tem velikem vesolju naša Zemlja. Nekatere ljudi vesolje zanima in se sami izobražujejo o njem, drugih ne zanima, kar je tudi v redu. Tretje pa mogoče celo straši misel na ogromno, temno, hladno praznino."

Prekmurka, ki jo čedalje bolj vleče na Vipavsko Prof. dr. Andreja Gomboc je diplomirala na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko ter tam tudi podiplomsko študirala in doktorirala z disertacijo Hitre spremembe izseva ob interakciji s črno luknjo. Po doktoratu je postala članica Oddelka za fiziko na omenjeni fakulteti, kjer je bila izredna profesorica za astronomijo in astrofiziko. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je med leti 2008 in 2014 predavala predmet Astronomija. Od jeseni 2015 je redna profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Ima dva otroka, hčer in sina, ki sta v študentskih letih. Lani je objavila spletni učbenik (prosto dostopen) za astronomijo: https://books.ung.si/astronomija/