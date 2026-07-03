(INTERVJU) Dr. Andreja Gomboc: Črne luknje so morda strašljive, a so daleč in nas ne ogrožajo
Dr. Andreja Gomboc je redna profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici. Raziskovalno proučuje plimska raztrganja zvezd v bližini črnih lukenj, izbruhe sevanja gama in druge tranzientne pojave v vesolju. Kot raziskovalka in komunikatorka znanosti si prizadeva za večje zavedanje o pomenu znanosti za sodoben način življenja in družbo, za enakost spolov, varno in vključujoče akademsko okolje, več študentk fizike in večji delež žensk na vodilnih in odločevalskih položajih v znanosti in širši družbi.
Vesolje je polno skrivnosti, ki od nekdaj burijo človeško domišljijo in hkrati izzivajo naše razumevanje vesolja in kozmičnih zakonitosti. Pa ima povprečen Zemljan vsaj približno predstavo, kje vse se vesolje nahaja in kako se širi? Vemo dovolj ali bi lahko vedeli še več?
"Mnogi žal ne vedo veliko o vesolju, niti ne o osnovnih astronomskih pojavih. Če bi si bolje predstavljali, kako ogromne so razdalje med planeti, zvezdami in galaksijami ter kaj se v vesolju dogaja, bi se bolj zavedali, kako majhna in edinstvena je v tem velikem vesolju naša Zemlja. Nekatere ljudi vesolje zanima in se sami izobražujejo o njem, drugih ne zanima, kar je tudi v redu. Tretje pa mogoče celo straši misel na ogromno, temno, hladno praznino."
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