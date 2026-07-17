(INTERVJU) Elda Viler: singerica, ki krasno poje, pa tudi šiva
Še preden sem pozvonila na ljubljanskem Brodu pri Šentvidu na vratih družinske hiše, v kateri Elda Viler po moževi smrti in selitvi hčerke Ane v bližnjo soseščino živi sama s sinom Andrejem, sem vedela, da mi s pevko, katere glas smo oboževali vsi, ki smo odraščali s slovensko popevko, ne bo dolgčas. Ampak, priznam, resničnost je presegla pričakovanja.
V treh urah sprehoda skozi njen glasbeni in intimni svet, ki ga je tu in tam glasno prekinil prikupen foksterier, zadnji v dolgi vrsti njenih pasjih ljubezni, se je Elda Viler pokazala še bolj srčna, gostoljubna, temperamentna, odprta, odkrita in spontana, kot so mi jo slikali drugi. Seveda sem pred tem prebrala njeno avtobiografsko knjigo, ki ji jo je pomagal napisati Ivo Gajič, Elda: notranji naboj. Izdala jo je leta 2024 založba Spotko, prvotni nakladi 600 izvodov pa je sledil še ponatis s 400 izvodi.
A dodaten privilegij je poslušati življenjske zgodbe iz ust velike Elde v živo, sploh če jih ta še radodarno pospremi z odpetim refrenom katere svojih nepozabnih popevk. Ve se, ni ga, ki je ne bi poznal vsaj po pesmih Lastovka, Nora misel (v originalu v izvedbi Patty Pravo), Ti si moja ljubezen, Vzameš me v roke, Ne prižigaj luči v temi, Zlati prah imaš v očeh ...
Ker piše tudi pesmi - nabralo se jih je že za drugo knjižico -, je za konec odrecitirala še svojo pesem o morju in čolnarju, nastalo na osnovi ene prastarih zgodb, ki jih je vnukom pripovedoval nono Baruca v njeni ljubljeni istrski Koštaboni. V njej nastopata zelo učen mož in mlad, nešolan čolnar; ko ju sredi morja zaloti nevihta, se pokaže, da vsa učenost nič ne pomaga, če ne znaš plavati. Tudi tega je Eldo Viler naučila rodna Koštabona.
Svojo avtobiografijo začenjate z verzom iz nepozabne Lastovke: “Kaj jo je prignalo, odkod je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka.” Zato, pravite, ker je to vaša pesem, poistovetite se z njo, češ, “vse življenje sem bila naivna lastovka”. Naivna?
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