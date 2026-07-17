(INTERVJU) Elda Viler: singerica, ki krasno poje, pa tudi šiva

V treh urah sprehoda skozi njen glasbeni in intimni svet, ki ga je tu in tam glasno prekinil prikupen foksterier, zadnji v dolgi vrsti njenih pasjih ljubezni, se je Elda Viler pokazala še bolj srčna, gostoljubna, temperamentna, odprta, odkrita in spontana, kot so mi jo slikali drugi. Seveda sem pred tem prebrala njeno avtobiografsko knjigo, ki ji jo je pomagal napisati Ivo Gajič, Elda: notranji naboj. Izdala jo je leta 2024 založba Spotko, prvotni nakladi 600 izvodov pa je sledil še ponatis s 400 izvodi.

A dodaten privilegij je poslušati življenjske zgodbe iz ust velike Elde v živo, sploh če jih ta še radodarno pospremi z odpetim refrenom katere svojih nepozabnih popevk. Ve se, ni ga, ki je ne bi poznal vsaj po pesmih Lastovka, Nora misel (v originalu v izvedbi Patty Pravo), Ti si moja ljubezen, Vzameš me v roke, Ne prižigaj luči v temi, Zlati prah imaš v očeh ...

Ker piše tudi pesmi - nabralo se jih je že za drugo knjižico -, je za konec odrecitirala še svojo pesem o morju in čolnarju, nastalo na osnovi ene prastarih zgodb, ki jih je vnukom pripovedoval nono Baruca v njeni ljubljeni istrski Koštaboni. V njej nastopata zelo učen mož in mlad, nešolan čolnar; ko ju sredi morja zaloti nevihta, se pokaže, da vsa učenost nič ne pomaga, če ne znaš plavati. Tudi tega je Eldo Viler naučila rodna Koštabona.

Od Koštabone do višav slovenske popevke Elda Viler se je rodila 17. decembra 1944 v Koštaboni kot drugi otrok šavrinke Ane Baruca in zidarja Karla Vilerja. Svoj prvi pevski preboj v javnost je dosegla pri sedemnajstih z nastopom na Pokaži, kaj znaš v bližnjih Šmarjah, sledili so nastop v Kopru, radijsko snemanje in nato prepevanje po obmorskih hotelskih terasah z orkestrom Vinka Horvata. Ključen za njeno kariero je bil nastop v Slovenski filharmoniji leta 1963, kjer jo je opazil Ati Soss, sledil je, leta 1964, debi na Slovenski popevki. Postala je njen nepogrešljivi del, prepevala skladbe najbolj cenjenih skladateljev zabavne glasbe, največ Atija Sossa in Jureta Robežnika, manj Mojmirja Sepeta, ki je moral pisati za svojo Majdo. Nastopala je tudi na drugih festivalih, prejemala nagrade in gostovala po svetu od Italije prek Rusije do Avstralije. Sodelovala je z največjimi predvsem italijanskimi in jugoslovanskimi pevskimi zvezdami. Po žalostnem propadu Slovenske popevke se je poskusila tudi v narodnozabavni glasbi. Poročena je bila z akademskim glasbenikom Antonom Dežmanom, z njim ima sina Andreja in hčerko Ano Dežman, ki je tudi uveljavljena pevka. Leta 1999 je ovdovela. Februarja letos jo je predsednica države Nataša Pirc Musar za njen izjemni prispevek k slovenski popularni glasbi odlikovala z redom za zasluge. •

S​vojo avtobiografijo začenjate z verzom iz nepozabne Lastovke: “Kaj jo je prignalo, odkod je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka.” Zato, pravite, ker je to vaša pesem, poistovetite se z njo, češ, “vse življenje sem bila naivna lastovka”. Naivna?