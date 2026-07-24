(INTERVJU) Marta Gregorčič: “Pomembno je, da socialne in druge politike ne nihajo glede na vlado”

O tem, kako dobro živimo v Sloveniji, kako zelo smo zadovoljni in čemu bi morali posvetiti več pozornosti, smo se pogovarjali s sourednico poročila, sociologinjo dr. Marto Gregorčič, ki se na UMAR-ju ukvarja s socialnim in družbenim razvojem.

V Sloveniji ohranjamo visoko kakovost življenja. V čem se to kaže?

“Po sinteznih indeksih, ki vključujejo širši nabor kazalnikov in veljajo za kazalnike onkraj BDP, vidimo, da se Slovenija že desetletje uvršča med deset odstotkov najuspešnejših držav na svetu in v prvo tretjino držav EU. Zakaj? Predvsem zaradi močnih in razmeroma stabilnih socialnih politik, zlasti vključujočega šolstva in zdravstva. Prednost so tudi naša majhnost in homogenost ter razmeroma ugodno naravno okolje. Večje krize in šoki, kot je bil kovid ali energetska kriza, so zamajali kakovost življenja na področjih, kjer nismo bili dovolj odporni, a je bil odziv politik, kot kažejo podatki, uspešnejši od povprečja EU. Hkrati živimo v vse bolj turbulentnem času demografskih, družbenih in tehnoloških sprememb. Podrobnejši podatki za posamezna področja razvoja kažejo, da se je velik del kazalnikov kakovosti življenja v zadnjih letih poslabšal in da trendi niso ugodni. A vrsta kazalnikov ostaja dobrih tudi v mednarodni primerjavi. Izjemno visoko je zadovoljstvo z življenjem, dobri smo pri kazalniku pričakovanega trajanja življenja in pričakovanih zdravih let življenja, kar prinaša napredek medicine, pa tudi stabilen zdravstveni sistem, ki kljub slabši dostopnosti in dolgim čakalnim dobam vendarle omogoča boljšo zdravstveno preskrbo kot v povprečju EU.”

Ampak ...