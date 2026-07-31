Koliko letine bo odnesla vročina?

Naše kraje je dosegel tretji vročinski val tega poletja, ki naj bi bil v srednji Evropi še izrazitejši in morda tudi dolgotrajnejši od prejšnjih. Na srečo so noči že nekoliko daljše, da si narava in z njo seveda tudi ljudje vsaj malo odpočijemo. A zna biti sredi dneva peklensko, saj gre za vremenski pojav, v katerem prek višjih plasti ozračja k nam prihaja vroč in suh saharski zrak. Stabilna kupola, ki se je vzpostavila na dobršnim delom osrednje Evrope zaradi visokega zračnega tlaka, preprečuje mešanje zraka, zato se temperature stopnjujejo. V veliki nevarnosti so tudi gozdovi, zlasti v Franciji in Španiji, nekateri modeli pa napovedujejo možnost rekordno dolgega vročinskega vala.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.