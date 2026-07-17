Legendarni kiosk K67 se vrača v Koper
Po telefonu je očitno pri dogovarjanju z avtorjem kioska K67, arhitektom in industrijskim oblikovalcem Sašo J. Mächtigom, prišlo do nesporazuma. Društvo oblikovalcev Slovenije je namreč na konferenci v portoroškem Monfortu predstavilo kratek dokumentarni film o njem, zato so nameravali na dogodek pripeljati tudi kiosk K67. V Lescah, kjer se je nahajal rdeči kiosk K67, so skoraj šestdeset let star objekt naložili na tovornjak in ga odpeljali proti Istri.
V resnici pa smo že takrat vedeli, da ne prevažamo le nekaj sto kilogramov armiranega poliestra in plastike. Prevažali smo enega najpomembnejših kosov slovenskega industrijskega oblikovanja, fragment zgodovine, ki je presegal materialno logiko objekta. Rdeči kiosk K67 je po dolgih letih znova potoval in že sam ta premik je razkril njegovo paradoksalno naravo, da je bil vedno hkrati stabilen in mobilen. Saša pa se je jezil. Ne le zaradi premika objekta. Kiosk mu je služil kot referenca, vzorec za nadaljnjo proizvodnjo. Proizvajalcu smo ga, vsaj začasno, izmaknili izpred nosu.
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