Legendarni kiosk K67 se vrača v Koper

V resnici pa smo že takrat vedeli, da ne prevažamo le nekaj sto kilogramov armiranega poliestra in plastike. Prevažali smo enega najpomembnejših kosov slovenskega industrijskega oblikovanja, fragment zgodovine, ki je presegal materialno logiko objekta. Rdeči kiosk K67 je po dolgih letih znova potoval in že sam ta premik je razkril njegovo paradoksalno naravo, da je bil vedno hkrati stabilen in mobilen. Saša pa se je jezil. Ne le zaradi premika objekta. Kiosk mu je služil kot referenca, vzorec za nadaljnjo proizvodnjo. Proizvajalcu smo ga, vsaj začasno, izmaknili izpred nosu.

K67 od nedelje na Muzejskem trgu v Kopru To nedeljo, 19. julija, bo na Muzejskem trgu v Kopru zaživel prenovljeni kiosk K67 kot odprt javni prostor srečevanj in pogovorov za skupnost. Kiosk K67 bo od 18. do 22. ure radijski studio Neodvisnega obalnega radia NOR, ki bo v živo spregovoril preteklost in prihodnost kioska K67. Nadalje bo program do septembra 2027 združeval literarna branja, zvočne intervencije, vizualno umetnost in oblikovanje, pogovore o arhitekturi, dediščini in mestu, radijski program v živo, otroške delavnice, predstavitve lokalnih pobud, performanse, večerne DJ sete, prodajo knjig, zbiranje spominov, filmske večere in koncerte. Pri programu sodelujejo ustvarjalci, raziskovalci, kulturne ustanove, lokalni gostinci, lokalni pridelovalci hrane, Univerza na Primorskem, Neodvisni obalni radio NOR, Knjigarna in založba Libris in številni drugi. Kiosk K67 ne bo le razstavni eksponat, temveč živ prostor javnega dialoga, prostor, kjer se srečujejo spomin, arhitektura, kultura in vsakdanje življenje mesta.