Melodije morja in sonca še odmevajo

V lepo zapolnjenem Avditoriju Portorož je občinstvo prisluhnilo 14 novim skladbam, ki so ponudile raznolik prerez aktualne slovenske zabavne glasbe, od mediteransko obarvanih melodij do sodobnejših popovskih izrazov. Večer sta tudi letos povezovala Lorella Flego in Mario Galunič, ki sodita med najbolj prepoznavna obraza festivala. Vrhunec večera je prinesla razglasitev zmagovalcev. Veliko nagrado 45. festivala sta osvojila Drago Mislej - Mef in Marina Martensson s skladbo Drugačna je le noč, ki je v skupnem seštevku glasov strokovne žirije, radijskih postaj, občinstva v dvorani in telefonskega glasovanja zbrala največ podpore. Za Mefa je bila zmaga še toliko slajša, saj je prejel tudi priznanje MMS avtor. Med nastopajočimi sta posebno pozornost pritegnila tudi drugouvrščeni Il Divji s pesmijo Morje mi in Eva Kovačič, ki je s skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto. Ob tekmovalnem delu so organizatorji podelili še več posebnih priznanj. Nagrado MMS legenda je prejel Oto Pestner, nagrado MMS bodočnost skupina Ranr, ki je domov odnesla tudi nagrado Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prvič so podelili tudi nagrado Bertija Rodoška, ki je pripadla Leanu Kozlarju Luigiju. Jubilejna izvedba je tako potrdila, da festival ostaja pomemben del poletnega dogajanja v Istri in eden redkih domačih glasbenih dogodkov, ki uspešno povezuje različne generacije izvajalcev. Nekatere festivalske skladbe so že našle pot na radijske valove, spomini na portoroški večer pa ostajajo sveži tako med nastopajočimi kot občinstvom.