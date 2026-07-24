Največja predstava se vrača v Alpe

Če velja dirka po Franciji za najodmevnejšo kolesarsko preizkušnjo, pa je Alpe d'Huez najbolj prepoznavni ali popularni vzpon na sami dirki. Za razliko od drugih simbolnih klancev, ki so pisali zgodovino Toura že v prvi polovici 20. stoletja, kot so denimo Galibier, Izoard ali Tourmalet, kjer si je Tadej Pogačar utrl pot do rumene majice na letošnji dirki po Franciji, je kolesarska karavana Alpe d'Huez spoznala s časovnim zamikom. Prvič so ga umestili v traso pred 74 leti. Začetki Toura denimo segajo v leto 1903.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.