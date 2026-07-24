Navijaški vrhunci pridejo na Touru

Težko nam gre z jezika napoved, da bo (u)branil rumeno majico do Pariza. Tadeju Pogačarju to ni podobno. Za 28-letnika s Klanca pri Komendi je že od ognjenega krsta na tritedenskih dirkah vodilo napad je najboljša obramba. Tako je bilo na španski Vuelti leta 2019, ko je zasedel tretje mesto, kar je njegova najslabša uvrstitev na največjih etapnih preizkušnjah. Leto kasneje je že uprizoril znameniti zasuk v vožnji na čas, ugnal Primoža Rogliča in si privozil svojo prvo od štirih zmag na francoskem Touru, kjer je bil še dvakrat drugi. Predlani je ob svojem prvem nastopu dobil italijanski Giro.

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