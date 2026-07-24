Paolo Vizintin: “Morda bi zagovarjal kriminalca, fašista, ki je žalil Slovenca, pa ne”
“Tega v mestu ni, reče Paolo Vizintin in pokaže proti mizam na borjaču, kjer se lahkotno pogovarjajo gostje kraške osmice v Slivnem. Večeri se, intervju se je zaključil, a pogovor se še vrti okrog pristnosti, ki je redko blago. V politiki pa sploh, meni Vizintin, ki je bil od leta 2004 do 2014 župan v Doberdobu. Zdaj je odvetnik in profesor. Počel je marsikaj, bil je tudi obetaven nogometaš, le psiholog ni bil. Vsaj formalno ne.
Raje pripovedujete, da ste igrali proti Robertu Baggiu ali da ste bili župan?
“Oboje je bilo v mojem življenju pomembno, a predvsem to, da sem bil doberdobski župan. Nisem samo upravljal, ampak sem se postavil v vlogo nekakšnega starejšega brata ali očeta celotne skupnosti. Čutil sem zaupanje ljudi in delo sem vzel zelo resno.”
Zdi se, kot da želite povedati - preveč čustveno?
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