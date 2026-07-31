Pešibus po Parenzani: Za dobro idejo se je treba potruditi
Sem jutranji tip človeka in zjutraj mi nikoli ni težko vstati iz postelje in zadihati nov dan. Pišem vedno zjutraj in poleti zarana najprej zalijem vrt, najpomembnejše reči naredim zjutraj, čeprav ne morem reči, da so ostanki dneva vrženi vnemar ali pa zadegani na območje ubijanja časa. Toda zjutraj sem svež in poln delovne vneme, v teku dne pa postajam prežgan in zamišljen, takrat mi najbolj ustreza branje knjige ali meditacija pod oljkami. Hodim pa lahko vedno: zjutraj, opoldan ali zvečer. Ta motor nikoli ne ugasne in čeprav je povezan tudi z mentalno telovadbo in ni le fizično dejanje, se še nikoli ni tako zelo pokvaril, da bi obtičal v garaži, je pa redno servisiran, po najboljših zmožnostih, znanju in zavedanju lastnika o njegovi dragocenosti.
V službi sem pri sebi in to terja poseben red in disciplino in na nek način je moja služba tudi hoja, potohodništvo, pešibus, kamor spada tudi raziskovanje in potikanje po neznanih krajih, ki oplajajo duha. Tudi to si štejem v službo, saj vedno ko prehodim več kot deset kilometrov, pomislim, da sem si v delovno knjižico dodal nekaj uspešnega, vitalnega in prav nič bogaboječega.
Namesto klika uporabljam noge
A hodim veliko več, včasih v enem tednu naredim več kot sto petdeset kilometrov po slovenski ali hrvaški Istri ali kjerkoli se pač na svetu nahajam, so meseci, ko grem v Izolo po Parenzani plačat položnice, seveda peš, petindvajset kilometrov v eno smer in petindvajset nazaj. Ne uporabljam nobenih klikov za plačila in nobenih tehnoloških pritiklin, imam noge, ki me peljejo v pošto ali na banko.
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