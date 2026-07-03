Prihodnost ni nekaj, kar šele prihaja, na Kitajskem jo že intenzivno gradijo

Medtem ko se v Evropi še vedno sprašujemo, kako bosta umetna inteligenca in robotika vplivali na družbo ter kakšne etične implikacije prinašata tehnologiji, ki ju v praksi še razmeroma omejeno uporabljamo, ju na Kitajskem že množično uvajajo v industrijo, promet, zdravstvo in mnoga druga področja. Tehnološka revolucija, ki jo na stari celini še vedno dojemamo kot oddaljeno prihodnost, tam postaja vsakdanja realnost.

V eni izmed sodobnih tovarn v mestu Shenzhen humanoidni robot samostojno pobere zaboj, ga prenese na tekoči trak in nadaljuje z naslednjo nalogo. Ob njem stoji človek, vendar njegova vloga ni več enaka kot nekoč. Namesto fizičnega dela robota nadzira, ga uči novih opravil in spremlja njegovo delovanje. Prizor, ki bi bil še pred nekaj leti primeren za znanstvenofantastični triler Denisa Villeneuva, danes postaja del običajnega delovnega okolja v tej državi.