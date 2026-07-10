Raziskovanje nevidnih gest vsakdana

Kaj se zgodi, če gesto, ki jo vsak dan izvedemo stokrat, nenadoma iztrgamo iz njenega običajnega okolja? Če premik roke, način hoje ali ritual obedovanja preneha biti zgolj funkcionalen in postane predmet opazovanja? Prav iz tega vprašanja je izhajala razstava Kontrapunkt, ki jo je umetniški kolektiv Format predstavil v okviru 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Razstava je združevala sodobni ples, film, fotografijo, prostorsko instalacijo in kolaž ter odpirala pogled v drobne, skoraj nevidne geste, ki oblikujejo naš vsakdan.

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