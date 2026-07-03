Spregledana oaza na vrhu Jadrana
Srednjeveški profesor anatomije Guillaume Rondelet je izvajal podrobna seciranja raznih živali. Bil je med prvimi, ki je natančno opisal notranje strukture morskih psov in skatov ter jih na podlagi fizičnih dokazov uvrstil med hrustančnice. Poleg tega je vztrajal, da so njegove ilustracije temeljile na resničnih primerkih. Ta natančnost je sodobnim znanstvenikom omogočila, da so uspeli določiti skoraj vse vrste, omenjene v njegovi knjigi Libri de Piscibus Marinis (1554), ki je zaradi Rondeletove zavzetosti opazovanju iz prve roke postala standard za identifikacijo.
A kako verjeti takemu, čeprav občudovanja vrednemu raziskovalcu, če pa je v svoji knjigi o belem morskem volku leta 1558 zapisal: “Ta riba požre druge, je zelo požrešna, požre cele ljudi, kot vemo iz izkušenj; saj smo v Nici in Marseillu nekoč v njegovem trebuhu našli celega vojščaka z oklepom.”
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.