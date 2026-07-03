Stari Kraševci so lovili z megapastmi
Oktobra lani je ugledna ameriška znanstvena revija PNAS objavila članek slovenskih arheologov o izjemnem odkritju več kilometrov dolgih kamnitih struktur na Krasu, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad. Prvo odkritje “puščavskih zmajev” v Evropi je vzbudilo pozornost svetovne arheološke stroke in brez besed pustilo tudi arheologa Tomaža Fabca iz Mavhinj, ki je skupaj s kolegom in prijateljem Dimitrijem Mlekužem Vrhovnikom po več kot 20 letih raziskav Krasa v nenavadnih linijah na posnetkih s pomočjo zračnega laserskega skeniranja prepoznal prazgodovinske lovske megastrukture.
Ma nimam cajta nankar dihat, arheolog Tomaž Fabec iz kraške vasice Mavhinje v občini Devin-Nabrežina, nekaj kilometrov od mejnega prehoda Gorjansko, opiše zadnje tedne in mesece, ki jih je zaznamovala objava članka o izjemnem odkritju prazgodovinskih lovskih megastruktur na Krasu v ameriški znanstveni reviji PNAS. Ni kar tako, da je skupina strokovnjakov, ki sedijo v uredniškem odboru, objavila članek, pod katerim sta podpisana Tomaž in Dimitrij in ne znanstvena ustanova.
Velikanske pasti
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