Stari Kraševci so lovili z megapastmi

Ma nimam cajta nankar dihat, arheolog Tomaž Fabec iz kraške vasice Mavhinje v občini Devin-Nabrežina, nekaj kilometrov od mejnega prehoda Gorjansko, opiše zadnje tedne in mesece, ki jih je zaznamovala objava članka o izjemnem odkritju prazgodovinskih lovskih megastruktur na Krasu v ameriški znanstveni reviji PNAS. Ni kar tako, da je skupina strokovnjakov, ki sedijo v uredniškem odboru, objavila članek, pod katerim sta podpisana Tomaž in Dimitrij in ne znanstvena ustanova.

Velikanske pasti