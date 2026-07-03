Ulična umetnost za vse generacije

Ano Desetnico je v skoraj 30-letni zgodovini gostilo že več kot 30 mest. Na vsaj 250 ulicah, parkih, trgih, mostovih, parkiriščih, dvoriščih in drugih urbanih kotičkih je doslej več kot 5000 nastopajočih iz Slovenije ter več kot 40 držav sveta z vseh kontinentov uprizorilo več kot 1000 različnih gledaliških, cirkuških, gibalnih, vokalnih, glasbenih, lutkovnih, svetlobnih, zračnih in ognjenih predstav, performansov, interaktivnih intervencij ter instalacij, ki si jih je ogledalo več kot milijon ljudi. “Festival ima že od začetkov močno družabno komponento, v zadnjih letih pa ga iz mestnih središč širimo na njihovo obrobje - v stanovanjske soseske,” pravijo ustvarjalci umetniškega programa.

Pred novogoriškim domom upokojencev je gospod Copini na 4,5 metra visokem monociklu uprizoril pravi ulični cirkus. Foto: Tina Krog Foto: Tina Krog

Nocoj še zadnja predstava v Novi Gorici

V Novi Gorici festival tudi letos poteka pod okriljem SNG Nova Gorica. V torek so na ploščadi med gledališčem in Goriško knjižnico Franceta Bevka uprizorili sodobni cirkus na ulici 40-60 - interaktivno predstavo, ki je rezultat ustvarjalnega srečanja uličnega umetnika Gora Osojnika (Slovenija) in cirkusanta Milana Manića (Srbija), ki že skoraj desetletje raziskujeta (sinergije in razlike), razvijata in prepletata oba žanra. V sredo se je Ana Desetnica razživela pred Domom upokojencev Nova Gorica z uličnim cirkusom Herock, ki združuje intenzivnost rocka s cirkuško spretnostjo in univerzalnim humorjem. Sinoči so obiskovalci v Borovem gozdičku uživali v žonglaži En lep dan, poetični in metaforični predstavi za gledalce vseh starosti, ki si zlahka nadene tudi oznako nečustvena komedija, nocoj ob 20. uri pa bo na ploščadi med gledališčem in knjižnico še predstava uličnega gledališča Bugiganga, ki bo obiskovalce popeljala v svet dveh klovnov, dveh večnih popotnikov in dobrih prijateljev, ki vsak dan živita, kot da je zadnji.

Med obiskovalci sredine predstave so bili tudi stanovalci doma upokojencev. Foto: Tina Krog Foto: Tina Krog

In PUF! Lutke so že ob morju!

Poletja si že 24. sezono v slovenski Istri tako domačini kakor obiskovalci težko predstavljajo brez festivala, čigar kratice spomnijo na trenutek, ko se zgodi čarovnija: skratka PUF! Najrazličnejši lutkovni umetniki, čarovniki in cirkusanti, ki nastopajo pod okriljem 24. Mednarodnega Alpe Adria PUF festivala lutkovnega in uličnega gledališča, bodo do konca poletja v Kopru po eni strani popestrili poletne večere po drugi pa vnovič dokazovali, da je ob sočutju človekova najpomembnejša supermoč domišljija.

V tem duhu je zaživelo tudi sredino odprtje, ki se je začelo v Lutkarnici na Kidričevi ulici, kjer domuje Mednarodni center lutkovne umetnosti - MCLU. Lutkarka, glasbenica, fotografinja in multimedijska ustvarjalka Nika Solce je predstavila interaktivno razstavo Uho močvirja, ki ji je moč tudi prisluhniti. Z njo med drugim opozarja na krhkost sobivanja ankaranskega mokrišča in koprskega pristanišča, ki s širjenjem dejavnosti ogroža dragocen ekosistem.

Italijanski lutkar Fausto Barile je navdušil s svojim Velikim gledališčem znotraj, ki ga nosi kar s sabo. Foto: Maja Pertič Gombač Foto: Maja Pertič Gombač

Dogajanje se je hitro preselilo na ulico, kjer jeočaral s svojim Velikim teatrom znotraj, ki ga nosi kar v svojem obilnem trupu. Kmalu za njim sta promenado do mestne plaže okupirala veliki predstavnik perjadi grifon in škrat iz čudežnega gozda bolonjskega Teatro del fantastico, ki sta vzbudila ogromno pozornosti in ničkoliko prošenj za fotografiranje, med svojim pohodom pa sta predvsem vabila v Taverno, kjer se je uradno odprtje imelo šele zgoditi. Kolektiv Matita zna čelu, idejnim vodjem pobratenega festivala Plavajoči grad in orkestra Etno Hist(e)ria, je s pomočjo najmlajših uspel pretrgati slavnostni trak in še pred neurjem, ki se je v nekaj minutah raztogotilo nad Koprom, uspel iz kabareta You! Who? Who! zapeti in odigati vsaj nekaj odštekanih, s katerimi so napovedali nič manj predvidljiv festival. •