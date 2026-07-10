V Kromberku je dotikanje zaželeno

Socialna empatija, ki jo izkazuje projekt Umetnost onkraj vidnega, je po besedah našega tokratnega sogovornika večplastna. “S pomočjo sodelavcev v Goriškem muzeju in v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica smo morali najprej razviti odnos do tega, kaj bi želeli s projektom narediti za slepe in slabovidne. To smo zatem poskušali prenesti tudi na partnerje, konkretno na KUD Artes, ob pomoči katere smo prišli do umetnikov, ki so se odzvali našemu povabilu in za taktilno galerijo ustvarili svoja dela, ki jih obiskovalci lahko otipajo. Velika večina se je takšnega izziva lotila prvič,” priznava David Kožuh. Končni rezultat je bil nabor 17 umetniških del, ki se v materialih med seboj razlikujejo. Veliko je takšnih, ki se jih slepi in slabovidni prej praviloma niso smeli dotikati.

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