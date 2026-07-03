Vročinski val je mimo, rekordi ostajajo

Vročinski val je bil najizrazitejši na Primorskem, kjer so minuli ponedeljek, 29. junija, v Podnanosu izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar predstavlja nov slovenski junijski temperaturni rekord. Sicer pa so po večini države “dihali na škrge”. Vročina ni zajela le ozračja, ampak tudi morje. V Tržaškem zalivu so ponekod izmerili ene najvišjih vrednosti doslej za ta del leta, za slovensko morje so meritve Agencije za okolje v teh dneh kazale temperature okoli 28 stopinj Celzija, lokalno tudi več, kar je približno tri do pet stopinj nad dolgoletnim povprečjem za konec junija. Tako toplo morje ne vpliva le na počutje kopalcev, temveč tudi na morske ekosisteme in vremenske razmere ob obali.

Meteorologi opozarjajo, da vročinski valovi postajajo vse pogostejši, zgodnejši in intenzivnejši. V preteklosti so bili dnevi s temperaturami nad 35 stopinj Celzija razmeroma redki, danes pa takšne razmere niso več izjema. Visoke temperature niso obremenjujoče le za ljudi, temveč tudi za kmetijstvo, vodne vire in ekosisteme. Čeprav je prvi letošnji vročinski val za nami, vremenske napovedi kažejo, da poletje nikakor še ni reklo zadnje besede. Pred nami so najtoplejši poletni tedni, zato ni izključeno, da bo Slovenijo že kmalu zajel nov vročinski val.