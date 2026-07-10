Vsak električni drog je spomenik Tesli
Pred 170 leti se je je rodil eden največjih izumiteljev sodobnega časa, srbsko-ameriški elektroinženir, fizik, strojnik in matematik Nikola Tesla. Z izumom izmeničnega električnega toka, najdragocenejše globalne blagovne znamke, je omogočil osvetlitev Zemlje. Težko si je zamisliti, kakšno bi bilo življenje brez elektrike, radia, televizije, interneta, številnih aparatov, pri katerih je merska enota T - Tesla. Vse bi bilo v temi. “Zato je vsak električni drog, ki predstavlja prenosno pot izmeničnemu toku, Teslov spomenik,” pravi Ljubo Kogoj iz Tolmina, ki že vrsto let proučuje Teslovo življenje in delo.
Izjemni znanstvenik in vizionar Nikola Tesla je najbolj znan po izumih na področju elektrotehnike, magnetizma in radiotehnike, ki so pripeljali do sodobne uporabe električne energije. Izdelal je elektromotor na izmenični električni tok, ki je osnova večine sodobnih aparatov in strojev.
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