(FOTO) Iz vročine v hribe. Po oddih ali aktivnost.
Iz pregretih mest se lahko poleti umaknemo ne le k morju, ampak višje, v hribe, kjer je največ prijetnih 25 stopinj Celzija. V avstrijskem gorskem naselju Obertauern se zavedajo te prednosti in zato vse bolj krepijo poletni turizem.
Medtem ko se slovenske gore v juliju in avgustu skorajda že dušijo od pohodnikov, je v sosednji Avstriji precej drugače. Predvsem zato, ker je tamkajšnja infrastruktura bolj prilagojena večji množici obiskovalcev, ki iščejo naravne lepote ali pa zgolj odmik od neznosne vročine mest. Tamkajšnja gorska središča lahko za razliko od naših obleganih planinskih visokogorskih koč gostijo veliko več prenočevalcev tudi poleti.
Tako je tudi v slikovitem gorskem naselju Obertauern. V tem, še zmeraj v prvi vrsti enem najbolj znanih smučarskih središč pri naših severnih sosedih je v poletnem času precej mirno. V prvi vrsti pa osupnejo naravne lepote že na prvi pogled. Tudi če jih samo opazujemo s katere od teras lokalov, kaj šele, ko se iz vasice dvignemo nekoliko višje. Takrat se odpre pogled na še več vrhov, manjših jezerc, travnikov, na katerih sedaj cvetijo prelepe rožice in se pasejo krave.
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