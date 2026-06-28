Iz mehkega v trdo - Led Zeppelin

Šestdeseta leta prejšnjega stoletja sta glasbeno nedvomno zaznamovali skupini The Beatles in The Rolling Stones, tisti dve, ki ju še danes štejemo za največji vseh časov. Obe so zaznamovale všečne, poslušljive pesmi. Še posebno Beatle, pridne, lepo oblečene fante, ki so se sprehajali med popom in rockom, kot bi njihovo glasbo opisali danes. "Kamni" so zaigrali nekoliko ostreje, a še vedno dovolj všečno in poslušljivo, da so si pribrenkali milijone navdušencev po vsem svetu. Obe skupini sta konec šestdesetih korakali tudi s hipijevskim gibanjem, njegovimi mirovniškimi, protivojnimi sporočili, zavračanjem materialnega, poudarjanjem svobode in miru, iskanjem duhovnosti in sproščenim življenjskim slogom, z dolgimi lasmi, pisanimi oblačili in polno rožami kot simbol miru.

Zeppelini veljajo za pionirje hard rocka