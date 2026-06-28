Kako v vročini nadoknadimo izgubljene minerale

Poletje je in vročina tudi. Treba je kositi in grabiti seno, žeti žito, pleti in opraviti še mnogo kmečkih del na soncu. Veliko delavcev v tej vročini dela tudi na deloviščih avtocest ali gradbiščih, da ne pozabimo poštarjev, gasilcev in vseh drugih, ki morajo delati na odprtem. Vročina je bila tudi nekoč, morda ne tako ekstremna, pa vendar ... Danes na vsakem koraku opozarjajo, da je v vročini treba piti veliko vode. To je res, a že predniki so vedeli, da je treba s tekočino, ne samo z vodo, nadomestiti snovi, ki jih izgubimo s potenjem. Pili so tudi kompote, hladne ali tople, krhljevo vodo, kislo mleko, pinjenec, sirotko, vodo z medom in limoninim sokom ali jabolčnim kisom. Uporabili so, kar je zraslo v bližini doma, na primer bezeg, ribez, maline, robidnice in si iz njih pripravljali malinovec, šabeso in druge sadne pijače. Vsak dan so bile za delavce različne mineštre, v nedeljo pa kostna ali goveja juha. Seveda je bila za porodnico ali prehlajenega - kokošja juha. Zraven so ponudili štruklje pite, palačinke ali ocvirkovco.

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