Kako zasadimo polsenčne in senčne kotičke

V zadnjem desetletju se je zanimanje za te senčne vrste močno povečalo, saj se vse bolj zavedamo, da s premišljenim kombiniranjem oblik listov, barv in tekstur senčni predeli zagotavljajo okrasno vrednost celo sezono, pogosto dlje kot cvetoče sončne gredice. Pomembno je izbirati vrste, ki so odporne proti polžem in čim bolj prilagojene lokalnim razmeram. Seveda se lahko malce bolj potrudimo za kakšne posebne in redke rastline in jim lokalno priskrbimo njim prilagojeno prst ali jih oskrbujemo pogosteje, ker so tega vredne. Sami se odločimo, kako zelo pestro in botanično bogato bomo zasadili polsenčne in senčne kotičke. Vsekakor je škoda, da bi ostajali pri nekaj klasičnih rastlinah za senco, ko pa je na voljo toliko zanimivega in redkeje videnega.

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