Kalcij in kalij sta antagonista

V rastlinjaku je natančno gnojenje še bolj pomembno kot na prostem. Rastlinjak je zaprt prostor, kjer se vse, kar počnemo, izrazi močneje. Pravilna prehrana vedno pomeni tudi višjo odpornost rastlin, vpliva tudi na okus, obstojnost plodov in seveda pridelek. Pomembna so prav vsa hranila, ne samo, da jih dodajamo rastlinam, ampak da jih dodajamo tudi v pravilnem razmerju. Prav slednje pa nam pogosto povzroča težave. Tokrat bom pisala samo o dveh hranilih, ki pa imata pomemben vpliv na odpornost rastlin, na kvaliteto in okus plodov, pa tudi na varčevanje, razpolaganje rastlin z vodo. O kalciju in kaliju govorim.

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