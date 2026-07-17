Dobrodelne palačinke so šle za med

Nedeljska Kulinarična promenada na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu je privabila več kot štiri tisoč obiskovalcev, ki so uživali v pestri kulinarični ponudbi, glasbi in druženju, predvsem pa stopili skupaj za dober namen.

Osrednji dobrodelni dogodek večera je bila peka palačink, pri kateri so se piranskim tabornikom iz Roda Sergeja Mašere in članom piranskega društva Anbot pridružili številni znani obrazi. Dobrodelne palačinke so pekli igralka Zala Djurić, televizijska voditeljica Tara Zupančič, zmagovalka MasterChefa Sara Rutar ter lokalna kuharska mojstra Filip Matjaž iz restavracije COB in Kristian Zule iz Stare gostilne. Obiskovalci so z nakupom palačink prispevali k pomoči otrokom z rakom in njihovim družinam.

Dobrodelne palačinke je pekla tudi igralka Zala Djurić. Foto: Jakob Bužan Foto: Jakob Bužan

​Zbranih 1700 evrov vključuje izkupiček od prodaje dobrodelnih palačink in donatorske prispevke podjetja Vinakoper in Sava turizem d.d..

“Iz srca se zahvaljujem vsem obiskovalcem, ki so s svojo udeležbo in nakupom dobrodelnih palačink podprli to plemenito akcijo, in vsem donatorjem, ki so pomagali doseči tako lep rezultat. Veseli nas, da je Kulinarična promenada pokazala, kako lahko skupnost stopi skupaj in z majhnimi dejanji naredi veliko za otroke z rakom in njihove družine,” je povedala direktorica Turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.

Kulinarična promenada je Portorož zvabila številne obiksovalce. Foto: Jakob Bužan Foto: Jakob Bužan

Poleg dobrodelne akcije je dogodek obiskovalcem ponudil bogato kulinarično ponudbo. Za prijetno vzdušje je skrbel DJ Funk Affair, najmlajši pa so uživali v otroški predstavi Teatra Cizamo.

Kulinarično promenado je pripravilo Turistično združenje Portorož s podporo Občine Piran, Avditorija Portorož in JP Okolje Piran. •