Iz Jure do Alp z bageto v žepu

Letošnji Tour de France je ponujal Vingegaardu in Pogačarju kar nekaj priližnosti, da bi podoživela uspehe iz medsebojnih obračunov ali da bi izkoristila priložnost za revanšo. Med te sodi tudi Alpe d'Huez, na katerega se bodo kolesarji vzpenjali tako danes kot jutri, le da tokrat brez Vingegaarda, ki je po padcu in zlomu ključnice odstopil.

Toda to že veste, ne veste pa, katere so najbolj tipične jedi v nekaterih izmed krajev, ki jih je obiskala karavana. Iz Jure bomo šli v Alpe, potem pa Tadeju privoščili eno ali dve sveži bageti, ki jih tako obožuje, da jih nosi kar v žepu kolesarske majice!