Iz Jure do Alp z bageto v žepu
Zagotovo je veliko razlik med poklicnimi in ljubiteljskimi kolesarji, toda vsaj nekaj jih - poleg vrtenja pedalov - povezuje: spomin na vzpone. “Profiji” še dolga leta z največjim zadovoljstvom podoživljajo klance, na katerih so zmagali, z nekaj nelagodja pa tiste, kjer so zapravili majico vodilnega ali zdrsnili po lestvici generalne razvrstitve. Podobno se Vršičev, Rogle, Svete gore ali Livka spominjajo ljubiteljski kolesarji, le da njim predstavlja že vsak prihod do vrha vzpona zmago.
Letošnji Tour de France je ponujal Vingegaardu in Pogačarju kar nekaj priližnosti, da bi podoživela uspehe iz medsebojnih obračunov ali da bi izkoristila priložnost za revanšo. Med te sodi tudi Alpe d'Huez, na katerega se bodo kolesarji vzpenjali tako danes kot jutri, le da tokrat brez Vingegaarda, ki je po padcu in zlomu ključnice odstopil.
Toda to že veste, ne veste pa, katere so najbolj tipične jedi v nekaterih izmed krajev, ki jih je obiskala karavana. Iz Jure bomo šli v Alpe, potem pa Tadeju privoščili eno ali dve sveži bageti, ki jih tako obožuje, da jih nosi kar v žepu kolesarske majice!
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