Ljubezen do pinotov

Matjaž Lemut iz Potoč v Vipavski dolini, nad katerimi se pne sivi Čaven, pravi, da se je leta 1996 “začelo z zemljo brez trt in hišo brez strehe.” Vinska panoga je bila takrat drugačna, bil je čas po razpadu nekdanje skupne države, ko so se začele uveljavljati družinske kmetije. Marsikdo se je odmaknil od kombinatov in oddaje grozdja ter se odločil za lastni vinski izraz. “Takrat sploh nisem razmišljal o obliki organiziranosti niti o tekmovalnosti z drugimi vini in vinarji. Želel sem le pridelovati dobro vino. Imel sem izkušnje iz velike kleti v Vipavi, multinacionalke v Kaliforniji in vinogradniške kmetije v Švici, ki jo je vodil Waldemar Zahner, eden od direktorjev v Nestléju. Čeprav sem čutil razlike, me je povsod navduševal neobremenjen entuziazem okoli vina. Mogoče sem bil premlad, mogoče so bila takratna leta res še neobremenjena z vprašanjem, kje prodati. V svojo zgodbo sem stopil zelo idealistično,” se začetkov spominja Lemut.

V treh desetletjih je napolnil 1,2 milijona steklenic vina. Skrbi za sedem hektarjev vinogradov na različnih koncih Vipavske doline. Sortni nabor je kar širok, gre predvsem za svetovne sorte, v ospredju pa sta sivi in modri pinot. Sivi pinot vinificira kot sočno sveže vino, dolgo je veljalo, nemara velja še zdaj, da gre za najbolje prodajano etiketo v slovenskem gostinstvu. Lemut je ponosen na njegovo stalnost in slogovno prepoznavnost.

Modremu pinotu namenja več obrazov. “Gre za kralja rdečih vin, ne dosega desetkrat višje cene od ostalih vin kar tako,” meni Lemut. “Modri pinot je sveti gral med vini in tudi največji poznavalci ga neumorno raziskujejo vse življenje.” Pred dobrim desetletjem so v kleti Tilia ime dopolnili s Hiša pinotov, kar nekaj let pa so redno pripravljali dogodek Modri Les Noirs, posvečen modremu pinotu, na katerem so skozi pogovore in degustacije spoznavali to nekoliko posebno sorto in vina iz nje. Lemut je povabil pridelovalce iz širše regije, da so predstavili raznolikost modrih pinotov. Zadnja leta Tilia gosti slovenski dogodek ob mednarodnem Dnevu modrega pinota, letos ga bodo obeleževali 15. avgusta.

“Svet vina bi rad naredil še bolj prijazen. Čudovit je že tako ali tako, zaradi vseh kreativcev, vseh nas, ki imamo spoštovanje do narave in v njej vselej poiščemo vir navdiha,” se je ozrl v prihodnost Lemut, ki sled pušča tudi kot enološki svetovalec v kar nekaj kleteh v Sloveniji in na Hrvaškem.

Priložnostna svečanost ob okrogli obletnici je bila v Dvornem baru v Ljubljani, kjer je Lemut odpiral najboljše letnike, gostje pa so med drugim nazdravili s penino, pridelano za jubilej, EL – El Emperor, ki jo je Lemut, kot je poudaril, posvetil svoji muzi Tonji Blatnik.