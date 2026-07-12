Pivo spada ob čevapčiče, ne nanje

Strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj ta navada ne izboljša okusa in lahko celo poslabša rezultat. Pivo in čevapčiči so nepogrešljiv par na poletnih piknikih, vendar to še ne pomeni, da mora pivo končati tudi na žaru. Številni so prepričani, da bo nekaj požirkov piva, politega po mesu ali žerjavici, poskrbelo za bolj sočne in okusnejše čevapčiče, vendar gre za enega najbolj razširjenih mitov med ljubitelji dobrot z žara.

Razlog je preprost. Ko meso med peko polivamo s pivom ali drugo tekočino, se temperatura površine zniža. Namesto da bi se lepo zapeklo, se začne bolj kuhati, hkrati pa tekočina spira karamelizirano skorjico, ki daje mesu velik del značilnega okusa. Prav tako čevapčiči med peko piva ne vpijejo, zato z zalivanjem ne pridobijo nobene posebne arome.

Če pečemo na žaru na oglje, ima lahko polivanje še eno nezaželeno posledico. Pivo začasno ohladi žerjavico in dvigne pepel, ki lahko pristane na hrani. Zaradi tega je peka manj enakomerna, okus pa ni nič boljši.

Med peko pa s pivom raje zalijemo svoje grlo. Foto: Pexels Foto: Pexels

Čevapčiči potrebujejo pravo tehniko

Veliko pomembnejša od polivanja s pivom je pravilna tehnika peke. Čevapčiče je priporočljivo med peko pogosto obračati, kot radi pravijo, se morajo po žaru ves čas 'šetat'. Tako se enakomerno zapečejo z vseh strani in dobijo lepo skorjico, ne da bi se na eni strani prehitro zažgali. Prav ta enakomerno zapečena površina poskrbi za najboljši okus.

To potrjuje tudi kulinarična stroka. Značilna rjava skorjica nastane zaradi Maillardove reakcije, ki poteka pri visokih temperaturah na suhi površini mesa. Če površino nenehno hladimo in močimo, se ta proces upočasni, zato je okus manj izrazit, skorjica pa manj hrustljava.

Če želimo pivo vseeno vključiti v pripravo mesa, ga raje uporabimo kot del marinade za meso pred peko. Med peko pa s pivom raje zalijemo svoje grlo.