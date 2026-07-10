Teden restavracij na Muzejskem trgu

KOPER • Koper je bil prejšnjo soboto nabit. Začel se je rokometni Eurofest, v pristanišču je bila velika potniška ladja, veliko je bilo kopalcev in drugih obiskovalcev. Na prenovljenem Muzejskem trgu, ki je bil deležen precejšnjih polemik v času obnove, saj so arhitekti v iskanju izčiščene forme spregledali uporabnost sredozemskega urbanega prostora v vročem poletju, so namestili lično enodnevno vasico okusov. V mesto je spet prišel Teden restavracij na ulici, ki je dobro leto prej na Titov trg pritegnil res zelo veliko ljudi.

14 vrhunskih kuharskih mojstrov

V Koper sta prišla nosilca michelinove zvezdice Marko Magajne (Galerija okusov, Petrovče) in Luka Košir (Grič, Šentjošt), ki je pripravi tudi jed za Chefs Table, vodeno doživetje, pri katerem sta sodelovala še njegova ljubljanska kolega Jakob Pintar (TAbar) in Mojmir Šiftar (Pen klub), ponudil je izjemno poletno sladico z marelicami. Domače barve sta zastopala Vjekoslav Hederić (Salicornia, Bertoki) in Gregor Kocjančič (Restavracija Brič, Dekani), oba sta pripravila jedi z morskimi okusi. Ob omenjenih so se med 12. in 19. uro predstavili še Tomaž Bratovž (JB, Volčji potok), Gregor Jelnikar (Georgie bistro, Ljubljana), Damjan Fink (Hiša Fink, Novo mesto), Primož Pintar (Tolc, Sorica), Rok Martinčič (Jež, Radeče), Ognjen Savić (Altroke, Ljubljana), Marko Stanković (Bistro Štorja, Postojna) in Denis Ibrišimović (Gostilna Podfarovž, Vipava).

Jan Sinčič in Vjekoslav Hederić (z leve) iz Salicornie sta ponudila njoke z morskim ragujem in osočnikom. Foto: Tomaz Primožič/fpa Foto: Tomaz Primožič/fpa

Podpora ministrstva in koprske občine

Vinsko spremljavo so zagotovili pri distributerju Merit, v ponudbi so se osredotočili na peneča vina in šampanjce ter lažja bela in rose vina. Dogodek, ki je podaljšek priljubljenega spomladanskega in jesenskega Tedna restavracij, je bil brezhibno organiziran. Podprli so ga v kmetijskem ministrstvu, ki spodbuja rabo živil z oznako izbrana kakovost Slovenija, zastopala ga je državna sekretarka Mojca Erjavec, in v koprski občini, v imenu katere je spregovoril podžupan Janez Starman. Oba sta poudarila pomen vrhunske kulinarike za promocijo slovenskega kmetijstva in turizma.

“Dogodek, ki je drugič obiskal Koper, se nam je zdelo pomembno podpreti, na žalost pa z organizatorji nismo mogli uskladiti zgodnejšega datuma,” je povedala Nina Krivec iz koprskega občinskega zavoda, pristojnega za turizem. V vročem popoldnevu je bil vrhunski dogodek žal obiskan pod pričakovanji, naslonjenimi na odlično lansko izkušnjo. Ljudje v gastronomsko sicer zelo podhranjenem Kopru se radi udeležujejo kulinaričnih prireditev, tokrat pa so se raje kot na razgreti Muzejski trg odpravili na kakšno senčno plažo.