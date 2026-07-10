Tržačana sta dobila michelinko v Poreču

Na notranjem dvorišču palače Morosini Grimani v Svetvinčentu v središču Istre so nedavno razglasili prejemnike priznanj za uvrstitev v vodnik Michelin Guide za Hrvaško. Sproščena svečanost, ki ni bila zaprta za javnost, je postregla z novimi rekordi za hrvaško gastronomijo. Edina restavracija z dvema zvezdicama ostaja Agli Amici v hotelu Park v Poreču, ki jo upravlja družina Scarello iz Vidma, kjer imajo prav tako dve michelinki. 13 hrvaških restavracij ima eno zvezdico, novinec je Harry's Piccolo Poreč, podružnica tržaške restavracije v Ulici sv. Nikolaja, v kateri imata Matteo Metullio in Davide De Pra dve zvezdici, edini v Trstu sploh.

V hrvaški Istri imata zvezdico še rovinjski restavraciji Monte tik pod cerkvijo v zgodovinskem delu mesta in Cap Aureo, ki je tako kot Agli Amici v luksuznem hotelu Park. Ob morju imajo zvezdice še Nebo v hotelu Hilton na Reki, Alfred Keller v Malem Lošinju, Boškinac v Novalji, LD v Korčuli in 360 v Dubrovniku.

Priporočila v

Istri in Kvarnerju

Hrvaška Istra in Kvarner sta kar na gosto posejana z michelinovimi priporočili, v vsej državi pa jih je 98. Priporočila imajo konoba Buščina, restavracija Luciano v Krasici, San Rocco in Morgan v Bertonigli, Badi v Lovrečici, Marina in Damir i Ornella v Novigradu, spomladi odprta JAZ by Ana Roš in Spinnaker v Poreču, Riva Lounge in Tekka by Lone v Rovinju, Meneghetti v Balah, Ribarska koliba v Pulju in Batelina v Banjolah. Ob njih sta na listi še konoba Malo Selo pri Bujah in Alla Beccacia v Fažani, ki ima tudi priporočilo BiB Gourmand za dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

V Kvarnerju so na listi priporočil Plavi podrum v Voloskem, Zijavica, Johnson in konoba Pescaria (edini BiB Gourmand v Kvarnerju) v Moščenički Dragi, Villa Ariston v Opatiji, Stancija Kovačići nad njo, 7 Seas v Njivicah, Villa Rova v Malinski, Matsunoki v Malem Lošinju in Dida v Crikvenici.

Vabila slavnim

Na seznamu je kar nekaj restavracij, ki so v hotelih, kar kaže na usmeritev njihovih upravljalcev h kulinarični odličnosti in iskanju višje dodane vrednosti. Kot gastronomski destinaciji se krepita zlasti Rovinj in v zadnjem času tudi Poreč, kjer je ob uvrščenih restavracijah treba omeniti vsaj še bistro Miramare na otoku sv. Nikola znamenitih bratov Cerea iz Bergama, kjer imajo v restavraciji Da Vittorio tri michelinke. Sodelovanje vrhunskih kuharskih mojstrov, vključno z Ano Roš, ki se podpisuje še kot svetovalka v Stari školi v Krasici, postaja standard hrvaške Istre. S tem povečujejo zaupanje gostov, krepijo tudi znanja, izkušnje in veščine domačih kuharjev mlajše generacije. • DS