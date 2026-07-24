Toni Gomišček

V Milje in Novigrad na pokušino

Kulinarika
24. 07. 2026, 13:59 , posodobljeno: 24. 07. 2026, 13:59

Pod večer, ko vročina popusti, je pravi čas za nekaj več, kar osmisli dan. Eni so za ples, drugi za sprehod po mestu ali ob obali, tretji zavijejo v letni kino, četrti so veseli, če lahko kaj dobrega poskusijo. Slednjim so namenjene poletne gastronomske prireditve in dve zanimivi bosta prav naslednji teden v naši bližini, v Miljah in v Novigradu.

V Milje in Novigrad na pokušino

Območje pristanišča San Roco v Miljah bo prihodnji petek gostilo več kot štirideset pridelovalcev malvazije iz treh držav.

Čeprav pišeta vsaka svojo zgodbo, ju vendar nekaj skrivoma povezuje: pri obeh sta v organizacijo vpete organizacije, ki v veliki meri odražata dejavnost manjšin: slovenske v Italiji in italijanske na Hrvaškem.

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gastronomske prireditve
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