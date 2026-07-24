V Milje in Novigrad na pokušino
Pod večer, ko vročina popusti, je pravi čas za nekaj več, kar osmisli dan. Eni so za ples, drugi za sprehod po mestu ali ob obali, tretji zavijejo v letni kino, četrti so veseli, če lahko kaj dobrega poskusijo. Slednjim so namenjene poletne gastronomske prireditve in dve zanimivi bosta prav naslednji teden v naši bližini, v Miljah in v Novigradu.
Čeprav pišeta vsaka svojo zgodbo, ju vendar nekaj skrivoma povezuje: pri obeh sta v organizacijo vpete organizacije, ki v veliki meri odražata dejavnost manjšin: slovenske v Italiji in italijanske na Hrvaškem.
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