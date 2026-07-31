Vino & Istra v Butelki

Lenart Černelič, ki je s someljejskimi izkušnjami iz tujine in nekaj tukajšnjih vrhunskih restavracij zagrizel v precej kislo jabolko vinske promocije v Kidričevi ulici v središču Kopra, išče nove in nove domiselne poti, kako obiskovalcem, tako domačinom kot turistom, približati svet vin. Njegova ponudba je sicer v pomembni meri domača, a ima na policah številna referenčna vina iz širše regije in najbolj uveljavljenih vinskih dežel sveta.

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