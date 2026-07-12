Na dopust z manj prtljage, a več sloga
Pravi dopustniški slog ni v prenatrpanem kovčku, temveč v premišljenih oblačilih, ki nas spremljajo od plaže do večernega sprehoda. Letos so v ospredju lahkotni materiali, sproščena eleganca, igrivi vzorci in praktični dodatki.
Pakiranje za dopust je vsako leto enaka mala poletna drama. Pred odprtim kovčkom nenadoma pozabimo, kdo sploh smo, kam gremo in kaj običajno nosimo. V glavi imamo filmske prizore večerij ob morju, sprehode po ozkih kamnitih ulicah, jutranjo kavo s pogledom na pristanišče in brezhibno ležanje na plaži, v resnici pa v kovček pogosto zmečemo preveč stvari, premalo pravih kombinacij in vsaj tri oblačilne kose, ki jih ne bomo nosili niti enkrat. Dober dopustniški slog pa ni v tem, da s seboj odnesemo polovico omare, temveč da izberemo oblačila, ki se med seboj lepo ujemajo, dihajo z vročino in so dovolj udobna, da v njih brez zadrege preživimo ves dan.
Letošnje poletje je prijazno do vseh, ki si želijo mode brez pretiranega kompliciranja. V ospredju so lahkotni materiali, sproščene silhuete, naravni toni, živahni poudarki, retro vzorci in oblačilni kosi, ki se lahko v nekaj sekundah prelevijo iz oblačila za plažo v opravo za mestni sprehod. To je sezona, v kateri se praktičnost in slog končno ne prepirata več, temveč skupaj sedeta na teraso, naročita ledeno kavo in uživata v razgledu.
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