Na dopust z manj prtljage, a več sloga

Najboljše je, da se v oblačilih dobro počutimo. Poletje ne mara zategnjenosti, težkih materialov in oblek, v katerih komaj čakamo, da se vrnemo v hotelsko sobo.

Pakiranje za dopust je vsako leto enaka mala poletna drama. Pred odprtim kovčkom nenadoma pozabimo, kdo sploh smo, kam gremo in kaj običajno nosimo. V glavi imamo filmske prizore večerij ob morju, sprehode po ozkih kamnitih ulicah, jutranjo kavo s pogledom na pristanišče in brezhibno ležanje na plaži, v resnici pa v kovček pogosto zmečemo preveč stvari, premalo pravih kombinacij in vsaj tri oblačilne kose, ki jih ne bomo nosili niti enkrat. Dober dopustniški slog pa ni v tem, da s seboj odnesemo polovico omare, temveč da izberemo oblačila, ki se med seboj lepo ujemajo, dihajo z vročino in so dovolj udobna, da v njih brez zadrege preživimo ves dan.

Letošnje poletje je prijazno do vseh, ki si želijo mode brez pretiranega kompliciranja. V ospredju so lahkotni materiali, sproščene silhuete, naravni toni, živahni poudarki, retro vzorci in oblačilni kosi, ki se lahko v nekaj sekundah prelevijo iz oblačila za plažo v opravo za mestni sprehod. To je sezona, v kateri se praktičnost in slog končno ne prepirata več, temveč skupaj sedeta na teraso, naročita ledeno kavo in uživata v razgledu.