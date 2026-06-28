Najboljše rastline za pripravo domačih cvetnih vodic

Smilj (Helichrysum italicum) je ena najbolj cenjenih rastlin za pripravo hidrolatov v poletnem času. Njegov hidrolat deluje regenerativno in pomaga pomiriti kožo po izpostavljenosti soncu.

Če na vrtu gojite sivko, meto, meliso, kamilico ali vrtnice, imate morda več, kot se zavedate. Te rastline niso uporabne le za čaje, dišeče šopke ali privabljanje opraševalcev. Iz njih lahko pripravimo tudi hidrolate – nežne cvetne vodice, ki jih uporabljamo za nego kože, osvežitev v vročih poletnih dneh ali pomiritev kože po sončenju. Prav poletje je za to idealen čas. Aromatične rastline so v polnem razcvetu, vsebujejo največ dišečih in učinkovin, vrt pa pogosto ponuja več cvetov in zelišč, kot jih uspemo porabiti. Namesto da bi jih zgolj posušili, jih lahko spremenimo v uporabne hidrolate, ki nam bodo služili še dolgo po tem, ko bodo cvetovi že odcveteli.