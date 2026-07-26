Nasveti Marije Merljak: Lasje so več kot le zaščita glave

Naj bo čim bolj pisano - tudi za lase.

Človeški lasje so pravzaprav dlake na glavi in na prvi pogled ne najdemo povezave z nohti, a oboje je iz roževine, ki jo sestavlja alfa keratin. To je vlaknasta snov iz vrst beljakovin, ki je je največ prav v laseh, dlakah in nohtih. Ima spiralasto zgradbo, kar daje dlakam in lasem trdnost in prožnost hkrati. Poleg keratina so v laseh in dlakah tudi voda, maščobe in pigment.

Lasje rastejo nenehno, okrog poldrugi centimeter na mesec oziroma od 15 do 18 centimetrov na leto. Če jih ne bi strigli, bi segali do tal in še dlje. Lasje so gostejši od dlak in na lasišču povprečnega človeka jih je od 100 do 150 tisoč. Svetli lasje so najtanjši, zato jih je največ. V povprečju izgubimo od 50 do 100 las na dan. Če je izguba večja, je to lahko dokaz neke bolezni.