Damijana Žišt

(POGOVOR) Zdravko Čolič: "Rad rečem, da dobra pesem ne pozna let"

Sobota
26. 07. 2026, 7:00 , posodobljeno: 26. 07. 2026, 7:00

Več kot pet desetletij po začetku kariere Zdravko Čolić ostaja glasbeni fenomen, ki povezuje generacije. 15. avgusta prihaja v Izolo.

Zdravko Čolić

Zdravko Čolić je eden največjih pevcev nekdanje Jugoslavije in eden najbolj priljubljenih izvajalcev na območju Balkana.

Foto: Igor Napast

Njegove pesmi so zaznamovale prve ljubezni, poroke in številne življenjske prelomnice milijonov poslušalcev, njegova priljubljenost pa z leti ne pojenja. Zdravko Čolić, eden največjih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije, bo 15. avgusta nastopil v Simonovem zalivu v Izoli, kjer bo občinstvu znova predstavil brezčasne uspešnice. Pred koncertom je za nas spregovoril o slavi, glasbi, občinstvu in življenju po več kot pol stoletja na odru.

Mnogi pevci pravijo, da jih je uspeh spremenil. Če se ozrete v preteklost – kako je slava spremenila vas kot človeka in česa vam nikoli ni vzela?

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