(POGOVOR) Zdravko Čolič: "Rad rečem, da dobra pesem ne pozna let"

Zdravko Čolić je eden največjih pevcev nekdanje Jugoslavije in eden najbolj priljubljenih izvajalcev na območju Balkana.

Njegove pesmi so zaznamovale prve ljubezni, poroke in številne življenjske prelomnice milijonov poslušalcev, njegova priljubljenost pa z leti ne pojenja. Zdravko Čolić, eden največjih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije, bo 15. avgusta nastopil v Simonovem zalivu v Izoli, kjer bo občinstvu znova predstavil brezčasne uspešnice. Pred koncertom je za nas spregovoril o slavi, glasbi, občinstvu in življenju po več kot pol stoletja na odru.

Mnogi pevci pravijo, da jih je uspeh spremenil. Če se ozrete v preteklost – kako je slava spremenila vas kot človeka in česa vam nikoli ni vzela?