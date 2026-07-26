(POGOVOR) Zdravko Čolič: "Rad rečem, da dobra pesem ne pozna let"
Več kot pet desetletij po začetku kariere Zdravko Čolić ostaja glasbeni fenomen, ki povezuje generacije. 15. avgusta prihaja v Izolo.
Njegove pesmi so zaznamovale prve ljubezni, poroke in številne življenjske prelomnice milijonov poslušalcev, njegova priljubljenost pa z leti ne pojenja. Zdravko Čolić, eden največjih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije, bo 15. avgusta nastopil v Simonovem zalivu v Izoli, kjer bo občinstvu znova predstavil brezčasne uspešnice. Pred koncertom je za nas spregovoril o slavi, glasbi, občinstvu in življenju po več kot pol stoletja na odru.
Mnogi pevci pravijo, da jih je uspeh spremenil. Če se ozrete v preteklost – kako je slava spremenila vas kot človeka in česa vam nikoli ni vzela?
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