Poletna umetnost dišavljenja kože. Kakšen parfum izbrati?

Poletje ima svoj vonj. Diši po vročem asfaltu po nevihti, po morski soli na koži, po sveže opranem lanu, po limonini lupinici, sončni kremi in večerih, ki se počasi prelijejo v noč. Prav zato je poletje tudi letni čas, ko se naš odnos do parfumov nekoliko spremeni. Tisto, kar je decembra delovalo razkošno, toplo in skoraj kraljevsko, lahko julija postane pretežko. Vonj, ki nas je pozimi objel kot kašmirjev šal, se v vročini včasih spremeni v oblak, ki ga ne nosimo več samo mi, temveč vsi okrog nas.

Poletno parfumiranje je zato umetnost ravnotežja. Ne gre za to, da bi se dišavam odrekli, temveč da jih uporabljamo bolj premišljeno, nežneje, skoraj bolj intimno. Pravi poletni parfum ne kriči, ampak šepeta. Ne zavzame prostora, ampak ga polepša. Za nami ne sme ostati težka sled, zaradi katere se ljudje obračajo z nelagodjem, temveč lahen spomin, kot bi mimo zapihal veter z morja.