Poletna vročina že povzroča težave na vrtovih. Kaj lahko storimo?

Zastirka za varčevanje z vodo in tudi za preprečevanje nastanka bolezni

Čeprav je zelo vroče in nekaterih delov Slovenije dež ni namočil že lep čas, je v juliju kljub temu treba posejati in/ali posaditi nekatere vrtnine za jesen. Ja, res je težko, posebej tam, kjer ni vode ob vrtu. A z nekaj truda je mogoče tudi to.

Zamenjajmo setve s sajenjem sadik