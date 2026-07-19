Poletna vročina že povzroča težave na vrtovih. Kaj lahko storimo?
V vročih julijskih dneh se vrstijo vprašanja - zakaj paradižnik ne zori, zakaj plodovi gnijejo in zakaj cvetovi neoplojeni odpadajo? Nekaj se vendarle da ukreniti.
Čeprav je zelo vroče in nekaterih delov Slovenije dež ni namočil že lep čas, je v juliju kljub temu treba posejati in/ali posaditi nekatere vrtnine za jesen. Ja, res je težko, posebej tam, kjer ni vode ob vrtu. A z nekaj truda je mogoče tudi to.
Zamenjajmo setve s sajenjem sadik
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