Prehranski nasveti Marije Merljak: S katero hrano poleti in med potovanji nad črevesne težave
Z vročino v poletnih dneh in s potovanji se lahko povečujejo črevesne težave. Za urejeno delovanje črevesja sta morda najprej pomembni dve stvari: dovolj vode in aktivna peristaltika, ki sta celo v medsebojni povezavi.
Voda v črevesju kot mazivo pomaga odpadkom pri premikanju po črevesju. Ne smemo pa pozabiti, da telo vodo potrebuje tudi za vrsto drugih procesov v telesu, zato je veliko potrebujemo. Pomanjkanje vode zgosti odpadke in na koncu blato težko izločimo iz telesa. Tudi ritmično gibanje črevesja, peristaltika, se skorajda ustavi, s tem pa tudi premikanje odpadnih snovi po črevesju. In zaprtost je tu. Ta povzroča hemoroide, divertikulitis in polipe. Kronična dehidracija in zaprtost vodita do raka na debelem črevesju in danki.
Kateri so spodbujevalci prebave
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