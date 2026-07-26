Sušo na vrtu jemljimo kot izziv
Rastline z drobnimi, sivkastimi ali dlakavimi listi, z voščenimi prevlekami ali mesnatim tkivom vodo izgubljajo počasneje. Srebrna ali sivkasta barva listov ni le estetska posebnost, ampak pogosto prilagoditev na močno sonce in sušo.
Suša žal ni več le izjema. Vse pogosteje pride kot skoraj obvezen del poletja in se kljub občasnim osvežitvam s plohami lahko vleče mesec in več. Spomladi, ko se lotevamo novih zasaditev in sprememb na vrtu, spomin na lansko poletje pogosto že zbledi, tako pa v upanju na ugodno sezono morda ponovno storimo več napak, kot bi jih smeli.
Namesto da se ubadamo predvsem s tem, kako ohraniti vrt takšen, kot je bil nekoč, bi se morali posvečati temu, kako vrt prilagoditi času, v katerem živimo. To vprašanje ni pesimistično, ampak zelo praktično. Izkušeni vrtnarji že dolgo vedo, da več zalivanja ne reši vedno situacije, še posebej, če smo odsotni zaradi dopusta, predvsem pa tudi zato, ker večina pravzaprav ne želi delati več, pač pa manj. Dober vrt ni tisti, ki ga v suši vsak večer rešujemo s cevjo, ampak tisti, ki je že zasnovan tako, da nekaj sušnih tednov prenese brez večje drame.
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