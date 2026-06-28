Tudi o kraljici, ki se je uprla portugalski kolonizaciji
Angola sodi med afriške države, o katerih načeloma vemo zelo malo. Najboljši čas za obisk je od maja do oktobra, ko je sušno obdobje.
Angola je bila že nekaj časa na mojem spisku afriških držav, ki jih je treba obiskati. Potovanje po njej je relativno drago, saj so Angolci med tistimi Afričani, ki mislijo, da turisti, ki prihajajo v njihovo državo, sedijo na denarju. Glede na to, kakšnih storitev smo bili deležni na potovanju, pa je ta strošek kar upravičen. Organizator našega potovanja je potomec evropskih naseljencev iz Namibije, spremljevalno ekipo so sestavljali domačini, med katerimi je bil mehanik, ki smo ga na poti po puščavi prav tako potrebovali.
Angola sodi med afriške države, o katerih načeloma vemo zelo malo. Od 14. do 16. stoletja sta na tem ozemlju nastali dve državi: Kongo in Ndogo, leta 1491 so Portugalci postavili prvo trgovsko postojanko. V 17. stoletju postane Angola glavni vir za sužnje, ki so jih vozili na plantaže v Braziliji. Portugalci so ostali v državi tudi po koncu druge svetovne vojne, ko se začne krepiti odporniško gibanje, vendar je bilo neenotno in pod vplivom drugih držav. Tako je Sovjetska zveza podpirala Ljudsko gibanje za osvoboditev Angole (MPLA) pod vodstvom Agostinha Neta, na severu je nastala Narodna fronta za osvoboditev Angole (FNLA), ki jo je vodil Robert Holden, podpirali pa ZDA in Zaire (danes Demokratična republika Kongo), na jugu pa je delovala Narodna zveza za popolno neodvisnost Angole (UNITA) pod vodstvom Jonasa Savimbija in s podporo Južnoafriške republike. Po državnem udaru na Portugalskem leta 1974 je Angola dobro leto dni kasneje postala neodvisna republika. Zavladala je državljanska vojna, v kateri je s pomočjo ZDA in še zlasti kubanske vojske zmagala MPLA, Agostinho Neto pa postane predsednik ljudske republike. Kmalu zatem izbruhne državljanska vojna med prej omenjenimi gibanji, ki je z vmesnimi presledki trajala vse do uboja Jonasa Savimbija, vodje Unita, leta 2002, ko je bila dosežena prekinitev spopadov. Unita se je odpovedala vojaškemu krilu in prevzela vlogo glavne opozicijske stranke.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.