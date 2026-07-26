(VELIKANI ROCKA) Klub 27 - ena najbolj mističnih legend

Čeprav gre za zelo močan kulturni mit, nam marsikateri "poznavalec" skuša pojasniti, da kluba 27 v bistvu ni in da je vse skupaj le fantazija ljubiteljev zarot. Češ da mladi glasbeniki zelo pogosto umirajo tudi pri drugih starostih. Ali astrološki mit, češ da se vsakih 27 let ponovi prvi "Saturnov povratek" (okoli 27–30 let), ki naj bi predstavljal veliko življenjsko prelomnico.

Že res, a precej bolj logične so druge razlage. Na primer tista, da pri približno 27 letih številni zvezdniki doživijo vrhunec slave, hkrati pa se spopadajo z ogromnimi pritiski, zasvojenostmi in duševnimi stiskami.

Še najbolj nora se zdi legenda o belem vžigalniku, ena najbolj znanih urbanih legend v zgodovini rock glasbe. Po legendi naj bi imeli številni člani kluba 27 ob smrti pri sebi bel vžigalnik, zato je ta postal simbol nesreče. Legenda izvira iz 70. in 80. let 20. stoletja, ko so oboževalci začeli iskati povezave med prezgodnjimi smrtmi slavnih glasbenikov. Bela barva je v mnogih kulturah povezana s smrtjo, duhovi ali nesrečo, zato se je zgodba hitro razširila.