Z vrta v kozarec: poletne zaloge za zimo

Različne sorte za različne namene, pri nas doma je to vse pomešano. Toliko ga je bilo letos, da je prva "runda" omake, okoli pet litrov je je bilo, že v kleti. "Kaj je meni tega treba?" se sprašujem med rezanjem paradižnika ter čiščenjem česna in čebule, vedoč, da bo čez 14 dni v kuhinji in na terasi povsem enaka scena. In potem konec avgusta veliki finale - 20 kilogramov paradižnika, 10 kilogramov paprike, tri kilograme čebule, nekaj začimb in gremo veselo na delo, da bo nastalo nekaj, čemur mi doma rečemo kar domači kečap. Čeprav je bolj omaka. Karkoli že je, glavno, da je priprava zabavna. Včasih je bilo pasiranje paradižnika zoprno, škropilo je vse naokoli, zdaj pa posoda Termomix naredi svoje, in če se tu in tam najde kakšen košček olupka - pa kaj potem? Poješ ga ali izpljuneš.

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