Zlata koža s soncem iz stekleničke: Največja skrivnost ni najdražji izdelek, ampak priprava kože

Bolje je začeti z lažjim odtenkom ali postopnim losjonom in nanos ponoviti čez dan ali dva.

Poletje ima svoj vonj, svojo svetlobo in svoj lepotni ideal. Ko obleke postanejo lahkotnejše, sandali razkrijejo stopala, ramena pa prvič po dolgi zimi ujamejo sonce, si mnogi zaželijo tistega toplega, zlatega tena, ki koži daje videz spočitosti, zdravja in počitniške brezskrbnosti. A sodobna lepota je v zadnjih desetletjih vendarle postala pametnejša. Vemo, da brezskrbno praženje na soncu ni več romantičen poletni ritual, ampak bližnjica do prezgodnjega staranja kože, pigmentnih madežev, poškodb DNK in večjega tveganja za kožnega raka. Prav zato so kreme za samoporjavitev in bronzerji iz kopalniških omaric počasi, a zanesljivo vstopili v svet resne poletne nege.