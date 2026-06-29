Ledena poslastica nam v zmernih količinah zelo koristi

Vonj in okus te zamrznjene poslastice nas pogosto spominjata na otroštvo, brezskrbne poletne dni in počitnice, zato še toliko raje posegamo po njem. Na izbiro je cela paleta okusov, med katerimi lahko prav vsak najde svojega najljubšega. Čeprav sladoled (po navadi) vsebuje precej sladkorja, mleka, maščob in različnih aditivov, pa strokovnjaki celo zagovarjajo njegovo uživanje v normalnih količinah, zato si ga le privoščite.

Za vsak okus nekaj

Današnji sladoledi so različnih vrst, saj so lahko izdelani iz različnih vrst mleka oziroma njegovih sestavin, rastlinske maščobe, sadnih sokov z dodatkom mlečne maščobe ter vode, sladkorja in sadnega koncentrata. Če je sladoled izdelan na mlečni osnovi, ima večjo energijsko vrednost. Sladoled, izdelan na vodni osnovi, ima precej manj kalorij, vendar tudi manj beljakovin in vitaminov, običajno pa tudi več sladkorja in umetnih dodatkov.

Kdaj je boljša sadna izbira? Sadni sladoled ali sorbet je dobra izbira, kadar si želimo lažjo osvežitev. Običajno vsebuje manj maščob kot mlečni sladoled, a vendarle preverite vsebnost sladkorja. Najboljša izbira je domača različica iz zamrznjenega sadja. Poljubno sadje (naj bo zrelo in sladko) zmiksajte in zmes vlijte v modečke za lučke ter zamrznite. Tak sladoled je odličen tudi za najmlajše, saj ne vsebuje dodatnih sladkorjev.

Sladoled tudi za druženje

Sladoled pa ni le posladek, temveč tudi razlog za prijetno druženje. Sprehod do slaščičarne, kepica po kosilu ali doma pripravljena ledena sladica lahko hitro polepšajo poletni dan. Prav zato ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih razvad vseh generacij. Doma ga lahko pripravite sami s pomočjo aparata, ali pa preprosto zmešate sestavine in mešanico postavite v zamrzovalnik ter počakate nekaj ur, da zamrzne. Pri pripravi naj vam pomagajo otroci, saj bodo nad tem nedvomno navdušeni in jim bo šel tako pripravljen sladoled še bolj v slast.

Sladoled pa ni le posladek, temveč tudi razlog za prijetno druženje. Foto: Pexels Foto: Pexels

Krepi telo, poživi duha

Znanstveniki so ugotovili, da nam lahko uživanje zmernih količin sladoleda zelo koristi. Zaradi bogate hranilne vrednosti namreč krepi organizem in nas prijetno osveži v vročih poletnih dneh. Poleg tega se na okus sladoleda odzivajo tudi naši možgani. Del jih reagira na prijetno sladek okus v ustih in v nas vzbuja občutke užitka, ugodja ter nas osrečuje. Nekateri psihologi zato menijo, da si sladoled radi privoščimo predvsem takrat, ko smo žalostni ali depresivni. Za sladoled velja tudi, da spodbuja prebavo in krči želodec, zato ni presenetljivo, da ponekod v Italiji med večjimi obroki gostom postrežejo s kepico sladoleda, saj potem lažje nadaljujejo obrok.

Privoščimo si ga zmerno

Najbolje je, da sladoled ostane prijetna poletna razvada, ne pa vsakodnevna zamenjava za obrok. Izberimo kakovostnega, s čim krajšim seznamom sestavin, ali pa si ga pripravimo doma iz jogurta, sadja in malo medu. Tako bomo ohranili osvežilen okus, hkrati pa zaužili manj sladkorja in nepotrebnih dodatkov.

Otroci obožujejo sladoled, zato jih vključite v pripravo. Zavali se boste, na koncu pa se boste skupaj še posladkali. Foto: Unsplash Foto: Unsplash

Trije preprosti recepti za domač sladoled

Domači sladoled lahko pripravimo z aparatom za sladoled ali brez njega. Aparat maso med zamrzovanjem neprestano meša, zato nastanejo drobni ledeni kristali in sladoled ostane bolj kremast. Če aparata nimamo, maso zamrzujemo v plitvi posodi in jo prve tri do štiri ure približno vsako uro dobro premešamo z vilicami ali metlico. Tako razbijemo ledene kristale in izboljšamo teksturo.

Bananin sladoled z dodatki

Sestavine:

3 zrele banane

po želji pest borovnic, malin ali žlica kakava

Priprava:

Banane narežite na kolobarje in jih zamrznite za najmanj štiri ure. Zamrznjene koščke zmiksajte v gladko kremo. Po želji dodajte zamrznjeno jagodičevje ali kakav. Postrezite takoj kot mehki sladoled ali maso še za eno uro postavite v zamrzovalnik.

Jogurtov sladoled z jagodami

Sestavine:

300 g grškega jogurta

250 g svežih ali zamrznjenih jagod

2 do 3 žlice medu

žlička limoninega soka

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v mešalniku do gladkega. Maso prelijte v posodo in zamrzujte tri do štiri ure. Vsako uro jo premešajte z vilicami, da nastane bolj kremasta struktura.

Na izbiro je cela paleta okusov, med katerimi prav vsak najde svojega. Foto: Pexels Foto: Pexels

Mango-kokosov veganski sladoled

Sestavine:

2 zrela manga

200 ml kokosovega mleka

sok polovice limete

po želji žlica javorjevega sirupa

Priprava:

Mango narežite na kocke in ga zamrznite. Nato ga skupaj s kokosovim mlekom in limetinim sokom zmiksajte v gladko maso. Po potrebi dodajte malo javorjevega sirupa. Postrezite takoj ali zamrzujte še eno do dve uri.

Pistacijev sladoled z medom

Sestavine:

250 ml sladke smetane za stepanje

200 g grškega jogurta

100 g neslanih pistacij (olupljenih)

3 žlice medu

pol žličke vaniljevega izvlečka (po želji)

Priprava:

Pistacije drobno zmeljite v mešalniku. Primešajte jim grški jogurt, med in vaniljo, nato pa nežno vmešajte še rahlo stepeno sladko smetano. Če imate aparat za sladoled, pripravite maso po navodilih proizvajalca. Brez aparata jo prelijte v plitvo posodo in zamrzujte približno štiri ure. Vsako uro jo dobro premešajte, da ostane čim bolj kremasta. Pred serviranjem jo posujte z grobo sesekljanimi pistacijami.