Srce vam bo hvaležno, če boste sadje jedli vsak dan

Dokazano je, da redno uživanje svežega sadja lahko pomembno prispeva k manjšemu tveganju za bolezni srca in ožilja. V veliki raziskavi, v katero je bilo vključenih približno pol milijona odraslih Kitajcev, so raziskovalci več let spremljali prehranske navade, bolezni, sprejeme v bolnišnico in smrtnost. Udeleženci na začetku raziskave niso imeli srčno-žilnih bolezni in se niso zdravili zaradi visokega krvnega tlaka. Pokazalo se je, da so imeli tisti, ki so sveže sadje jedli vsak dan, manjše tveganje za srčni infarkt in možgansko kap kot tisti, ki so ga uživali redko.

Nihče seveda ne more zagotoviti, da nas bolezen nikoli ne bo doletela. Na srce vplivajo tudi dednost, kajenje, gibanje, telesna teža, krvni tlak, holesterol, stres in številni drugi dejavniki. A prav zato so majhne vsakodnevne navade tako pomembne. Če z njimi dolgoročno zmanjšujemo tveganje, s tem telesu dajemo boljše možnosti.

Jabolko, hruška, pomaranča, jagodičevje, kivi, breskev ali sliva so boljša izbira kot sadni sok, saj z žvečenjem zaužijemo tudi vlaknine. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Zakaj prav sadje?

Sadje vsebuje naravne sladkorje, zato marsikdo ob njem najprej pomisli na kalorije. A sveže sadje ni isto kot sladkarije ali sladke pijače. Poleg sladkorja vsebuje tudi vodo, vlaknine, vitamine, minerale, antioksidante in številne rastlinske snovi, ki ugodno vplivajo na ožilje.

Posebej dragocene so vlaknine, ki pomagajo pri urejanju prebave, ugodno vplivajo na občutek sitosti in lahko prispevajo k boljši presnovi maščob. Kalij, ki ga najdemo v številnih vrstah sadja, pa je pomemben mineral za uravnavanje krvnega tlaka. Prav visok krvni tlak je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za možgansko kap in srčni infarkt.

Sadje na mizi, jabolko v torbi, jagodičevje v jogurtu ali kivi po kosilu so majhni koraki, ki ne zahtevajo veliko časa. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Sadje in krvni tlak

V omenjeni raziskavi se je pokazalo tudi, da so imeli ljudje, ki so sadje jedli vsak dan, v povprečju nižji krvni tlak. To je pomemben podatek, saj povišan krvni tlak pogosto dolgo ne povzroča izrazitih težav, hkrati pa tiho obremenjuje srce, možgane, ledvice in žile. Evropsko združenje za kardiologijo je ob predstavitvi ugotovitev poudarilo, da je bila večja pogostost uživanja sadja povezana z manjšim tveganjem za srčno-žilne zaplete.

To ne pomeni, da sadje nadomesti zdravila za pritisk ali zdravniški nadzor. Pomeni pa, da je lahko del širše zaščitne prehrane, zlasti če ga uživamo namesto manj zdravih prigrizkov, kot so piškoti, pecivo, slani prigrizki ali sladke pijače.

Sadje je najbolje jesti zjutraj na tešče ali pa za dopoldansko in popoldansko malico. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Najboljša izbira je sveže in celo sadje

Za zdravje srca je najboljša izbira sveže, celo sadje. Jabolko, hruška, pomaranča, jagodičevje, kivi, breskev ali sliva so boljša izbira kot sadni sok, saj z žvečenjem zaužijemo tudi vlaknine. Pri soku teh pogosto ni več, sladkor pa v telo pride hitreje in v večji količini.

Tudi pri sadju velja zmernost. Ni treba, da ga pojemo ogromno. Dovolj je, da ga vključimo vsak dan, najbolje kot del zajtrka, malice ali lahkega popoldanskega obroka. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča vsaj 400 gramov sadja in zelenjave na dan, kar približno pomeni pet porcij.

Dokazano je, da redno uživanje svežega sadja lahko pomembno prispeva k manjšemu tveganju za bolezni srca in ožilja. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Naj bo navada, ne občasna odločitev

Največ koristi prinesejo navade, ki jih lahko ohranjamo dolgo. Skleda sadja na kuhinjski mizi, jabolko v torbi, jagodičevje v jogurtu ali kivi po kosilu so majhni koraki, ki ne zahtevajo veliko časa. Pomembno je, da sadje postane nekaj vsakdanjega, ne nekaj, na kar se spomnimo le občasno.

Še bolje je, če ga kombiniramo z zelenjavo, polnozrnatimi živili, stročnicami, oreščki, ribami, kakovostnimi olji in manj soli. Takšna prehrana ne koristi le srcu, ampak tudi prebavi, presnovi, telesni teži in splošnemu počutju.

Sveže sadje torej ni čudežno zdravilo, je pa preprosta in okusna navada, ki lahko pomembno pomaga varovati srce in ožilje. In prav pri zdravju srca štejejo vsakodnevne izbire. Jabolko, pest jagod ali pomaranča danes morda zvenijo kot majhna stvar, a za telo so lahko del velike zaščite.