Žajbelj, sol in med pomagajo v boju z vnetjem grla

Pri bolečem grlu vam bodo pomagala tudi pršila iz lekarne, vendar bodo domači zeliščni pripravki prav tako učinkoviti.

Boleče žrelo je ena najpogostejših težav v času prehladov, lahko pa se pojavi tudi poleti zaradi klimatskih naprav, velikih temperaturnih razlik med zunanjostjo in ohlajenimi prostori, suhega zraka ali pretirane obremenitve glasu. Najpogosteje gre za virusno okužbo, zaradi katere se sluznica žrela vname, postane pordela in občutljiva, požiranje pa je boleče. Včasih bolečino spremljajo tudi hripavost, suh kašelj ali občutek praskanja v grlu.

Boleče žrelo je pravzaprav opozorilo, da se telo spopada z draženjem ali okužbo. Pri večini virusnih okužb težave minejo v nekaj dneh, pri tem pa si lahko pomagamo z dovolj počitka, zadostnim pitjem mlačnih tekočin in preprostimi domačimi pripravki. Če se bolečini pridružijo visoka vročina, močno oteženo požiranje, oteženo dihanje ali težave trajajo več kot teden dni, je potreben pregled pri zdravniku, saj gre lahko za bakterijsko okužbo, ki zahteva zdravljenje.

Kdaj boleče grlo ni več le prehlad Če boleče žrelo traja dlje kot teden dni, ga spremlja visoka vročina, močno oteženo požiranje, težko dihanje, izrazito povečane bezgavke ali belkaste obloge na mandljih, obiščite zdravnika. To so lahko znaki bakterijske okužbe, denimo angine, ki lahko zahteva zdravljenje z antibiotiki. Zdravniški pregled je priporočljiv tudi, če se težave pogosto ponavljajo ali se jim pridružita močna izčrpanost in dehidracija.

Za preprečevanje težav je pomembno, da skrbimo za dobro telesno odpornost. Poskrbite za raznovrstno prehrano z dovolj sadja in zelenjave, redno telesno dejavnost na svežem zraku, kakovosten spanec in zadosten vnos tekočine. Izogibajte se kajenju, pretirano ohlajenim prostorom ter ledeno mrzlim pijačam, saj lahko dodatno razdražijo sluznico žrela.

Babičin recept proti vnetju grla

V 250 ml vode dodajte dve žlici medu in dobro segrejte, vendar pazite, da tekočina ne zavre. Umaknite z ognja in dodajte dve žlici sveže iztisnjenega limoninega soka. Po želji napitek rahlo sladkajte z rjavim sladkorjem.

Pripravite lahko tudi mlečni napitek s cimetom. Zmešajte malo sladkorja, dva ščepca sode bikarbone in pol žlice cimeta, dodajte 250 ml mleka ter med stalnim mešanjem segrevajte na nizkem ognju. Preden začne mleko vreti, ga odstavite in dodajte žlico medu.

Sol zoper bolečino

Pripravite fiziološko raztopino iz 250 ml vode in čajne žličke soli. Mešanico prekuhajte. Ko se nekoliko ohladi, tekočino grgrajte, nato pa jo po desetih sekundah grgranja izpljunite. Postopek ponavljajte petkrat na dan, dokler bolečina v grlu ne izgine. Slana voda pomaga zmanjšati oteklino sluznice in iz žrela odstranjuje odvečno sluz.

Pomagajo tudi inhalacije

Zavrite tri skodelice vode in vanjo namočite vrečko limonovega čaja, kamilice ter dodajte nekaj rezin svežega ingverja. Pustite, da se tekočina nekoliko ohladi, nato jo prelijte v večjo posodo. Z brisačo si pokrijte glavo in pet do deset minut vdihujte toplo paro skozi nos in usta. Pazite, da para ni prevroča, saj lahko opeče dihalne poti.

Žajbljev čaj za grgranje

Žajbelj je tradicionalno priljubljen pri draženju in bolečinah v grlu. Čajno žličko posušenih listov prelijte z 250 ml vrele vode, pokrijte in pustite stati približno deset minut. Precedite, nekoliko ohladite in večkrat na dan grgrajte. Tekočino po uporabi izpljunite.

Med in ingver

Košček svežega ingverja olupite, narežite na tanke rezine in prelijte s skodelico vroče vode. Po desetih minutah napitek precedite ter mu, ko se nekoliko ohladi, dodajte žličko medu. Topel napitek lahko pomaga navlažiti razdraženo sluznico in ublažiti neprijeten občutek v grlu.

Topla obloga

Pripravite čaj iz kamiličnih cvetov in vanj namočite čisto bombažno brisačo. Dobro jo ožemite, zvijte po dolžini in si jo ovijte okoli vratu. Ko se obloga ohladi, jo znova namočite v topel čaj in postopek ponovite. Toplota spodbuja prekrvavitev in lahko prijetno sprosti napete mišice vratu.

Vlaženje zraka in pastile

Če je zrak v prostoru zelo suh, ga poskusite navlažiti z vlažilnikom ali preprosto s posodo z vodo na radiatorju. Pomaga tudi pogosto zračenje prostorov. Pri bolečem žrelu lahko začasno olajšanje prinesejo pastile ali pršila za grlo, saj spodbujajo nastajanje sline in ohranjajo sluznico navlaženo. Ob tem ne pozabite čez dan piti dovolj mlačne vode ali nesladkanih toplih čajev.