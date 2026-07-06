Kredit v breme rezervnega sklada in subvencije za večstanovanjske stavbe

Junija 2026 je izšel nov javni poziv Eko sklada, 128VSSRS26 - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe energetske prenove starejših večstanovanjskih stavb.

Predmet in namen javnega poziva so finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe energetske prenove na skupnih delih starejših večstanovanjskih stavb.

Predmet in namen javnega poziva so finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe energetske prenove na skupnih delih starejših večstanovanjskih stavb, in sicer v obliki brezobrestnega kredita, ki se odplačuje iz sredstev rezervnega sklada, ter nepovratne finančne spodbude.

Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem pozivu ni dopustna.

Če kateri izmed etažnih lastnikov ni upravičena oseba, spodbuda ne more biti dodeljena nobenemu od etažnih lastnikov.

Če je etažni lastnik oseba, ki v skladu z drugim odstavkom 41. člena Stanovanjskega zakona vplačuje v lasten rezervni sklad, se mu ne glede na prejšnji odstavek kredit ne dodeli, znesek kredita pa se sorazmerno zmanjša glede na njegov solastniški delež na skupnem delu stavbe; lahko pa se mu dodeli nepovratna finančna spodbuda.

Pravica do spodbude se lahko dodeli izključno za novo naložbo.

Nova naložba je izvedba energetske prenove večstanovanjske stavbe, pri kateri pred vložitvijo vloge še niso bila zaključena gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Upravičene osebe

Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičeni etažni lastniki starejše večstanovanjske stavbe, v kateri bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, in sicer:

• fizične osebe;

• pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost oziroma dejavnost, določeno s predpisom ali aktom o ustanovitvi, ter so vpisane v Poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;

• pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti ali v lasti Republike Slovenije ter ga imajo v najemu ali z njim upravljajo in je namenjeno opravljanju njihove osnovne dejavnosti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Pomembno

• stavba mora imeti fiduciarni transakcijski račun za zbiranje sredstev rezervnega sklada, ločen za posamezno stavbo, na kateri bo naložba izvedena (v nadaljevanju: fiduciarni račun rezervnega sklada);

• na povprečni letni ravni ne sme biti več kot 10 % neplačil v rezervni sklad; upoštevajo se vplačila predhodnega koledarskega leta in vseh mesecev tekočega leta;

• sprejet mora biti sklep o najemu, odplačevanju in zavarovanju kredita v breme rezervnega sklada za financiranje naložbe, in sicer s soglasjem vseh etažnih lastnikov;

• pravica do spodbude se dodeli le za energetsko prenovo starejše večstanovanjske stavbe, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov.

Upravičeni ukrepi

A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo

D - optimizacija sistema ogrevanja

E - zamenjava obstoječih oken z energetsko učinkovitimi lesenimi okni

F - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

G - vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

H - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

I - zamenjava ali celovita prenova toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje, ki bo prvič priključena na sistem daljinskega ogrevanja

J - vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka

K - vgradnja energetsko učinkovitega sistema razsvetljave

Med upravičene stroške naložbe ne sodi davek na dodano vrednost (DDV).

Če se v okviru naložbe izvede statična presoja (tj. osnovni pregled stavbe z oceno zasnove in stanja nosilne konstrukcije in/ali drugih elementov ali podrobnejša analiza mehanske odpornosti in stabilnosti stavbe) ter se na njeni podlagi izdela izvedbena dokumentacija (v primeru manjše rekonstrukcije) oziroma projekt za izvedbo (PZI) (v primeru rekonstrukcije), pri čemer se izvedejo tudi ustrezni ukrepi za izboljšanje mehanske odpornosti in stabilnosti stavbe ob zagotovljenem nadzoru nad izvedbo (statična sanacija), se navedeni stroški štejejo za upravičene stroške naložbe.

Statična presoja je priporočljiva za vse stavbe, zgrajene pred letom 1985. Če presoja pokaže potrebo po statični sanaciji, je zaradi varnosti ljudi in varstva okolja priporočljiva tudi izvedba ustreznih ukrepov za izboljšanje mehanske odpornosti in stabilnosti stavbe, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in načela sorazmernosti stroškov.

Kredit

Višina kredita: Najnižji znesek kredita znaša 15.000 EUR. Najvišji znesek kredita je enak razliki med upravičenimi stroški naložbe, ki glede na njihov solastniški delež na skupnem delu stavbe pripadajo upravičencem do kredita, in nepovratno finančno spodbudo, ki glede na njihov solastniški delež na skupnem delu stavbe pripada upravičencem do kredita. Dodeljeni kredit ne sme presegati tako ugotovljene razlike.

Letna obrestna mera je fiksna in znaša 0 %.

Odplačilna doba je od najmanj dve (2) do največ do deset (10) let.

Prenovo je mogoče izvesti brez večjega začetnega finančnega bremena za etažne lastnike; del stroškov pokrije subvencija, preostanek pa ugoden brezobrestni kredit.

Zavarovanje kredita:

• sklenitev pogodbe o odstopu terjatev v zavarovanje do etažnih lastnikov iz naslova vseh sedanjih in bodočih vplačil v rezervni sklad (pogodba o odstopu terjatev se sklene hkrati s kreditno pogodbo);

• sklenitev depozita v višini treh mesečnih obrokov kredita (po sklenitvi kreditne pogodbe se sklene depozit pri banki, kjer je odprt fiduciarni račun rezervnega sklada, ter Eko skladu predloži ustrezno dokazilo, npr. depozitno pogodbo);

• sklenitev pogodbe o zastavi depozita iz prejšnje alineje ter obstoječih in bodočih prilivov na fiduciarni račun rezervnega sklada in s tem vsakokratnega stanja denarnih sredstev na fiduciarnem računu rezervnega sklada v višini vseh obveznosti iz naslova kredita (pogodba o zastavi se sklene po sklenitvi depozita in predložitvi dokazil iz prejšnje alineje, po sklenitvi pogodbe o zastavi se o tem obvesti banko, kjer je odprt fiduciarni račun rezervnega sklada);

• podpis trajnika za bremenitev fiduciarnega računa rezervnega sklada za poravnavanje kreditnih obveznosti;

• vinkulacija zavarovalne police stavbe, zavarovane proti vsem nevarnostim (oziroma najmanj požar in izliv vode), v korist Eko sklada.

Vsa zgoraj navedena zavarovanja morajo biti urejena in predložena Eko skladu pred črpanjem kredita in morajo biti veljavna za celotno odplačilno dobo kredita, podaljšano za 30 dni.

Stroški vodenja kredita zaračuna kreditojemalcem pooblaščena banka skladno z veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada objavljenem na spletni strani Eko sklada. Strošek vodenja kredita znaša 10,98 EUR mesečno.

Subvencija znaša od 30 do 50 % upravičenih stroškov naložbe oziroma do maksimalnega zneska (kapice) za posamezni ukrep. Za izolacijo fasade je npr. subvencija 30% upravičenih stroškov in hkrati največ 50,00 EUR/m² za stavbe do višine 22 m², in 60,00 EUR/m² za stavbe višje od 22 m.

Za socialno šibke (v času oddaje vloge prejemniki denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka oz. v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge vsaj dvakrat upravičen do izredne denarne socialne pomoči) znaša subvencija 100 % upravičenih stroškov!

Rok in načini oddaje vloge

Upravnik lahko vloži vlogo na ta javni poziv od dneva objave do vključno dneva objave zaključka javnega poziva na spletni strani Eko sklada.

Upravnik vlogo z vsemi dokazili in prilogami odda na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si. Izjemoma lahko upravnik vlogo odda osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene in bodo popolne. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, oziroma ki kljub pozivu na dopolnitev ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Prijava na ta javni poziv sicer zahteva nekoliko več dela v sami prijavi predvsem zaradi potrebe po 100 % soglasju vseh etažnih lastnikov, ima pa veliko prednost v tem, ker je plačevanje v rezervni sklad tako ali tako obvezno in je odplačevanje brezobrestnega kredita tako veliko lažje.

Za večstanovanjske stavbe s tremi do osmimi deli stavbe (za del stavbe štejejo stanovanjske in poslovne enote) ali večje stavbe, kjer se ne uspe pridobiti 100 % soglasja etažnih lastnikov, je še vedno možnost prijave na javna poziva 124SUB-OBPO25 (subvencije) in 81-OBVSS25 (kredit). V tem primeru je višina subvencij enaka kot v novem javnem pozivu, kredit s fiksno obrestno mero 0% pa lahko najame vsak posamezni etažni lastnik v skladu s svojimi potrebami.