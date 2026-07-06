Visoke grede so tudi za okrasni vrt

Kaj narediti, če smo zaradi lokacije hiše pred izzivom, ko nas obkroža zemlja z velikim deležem gramoza ali pa so tla izredno peščena? Mogoče je bil vrt ob gradnji zasut z odpadnim gradbenim materialom, ki rastlinam onemogoča rast? Ali pa je pod našim atrijem garaža in ni dovolj nasutja, da bi sadili zahtevnejše rastline. Rešitev je v uporabi visoke grede.

V zadnjem desetletju vrtne zelenjavne grede nadomeščamo z visokimi gredami. Tako je obdelava zemlje lažja, hitreje se segreje, višina grede nam olajša dostop, obdelavo in pobiranje bogatih pridelkov, skratka - visoke grede prispevajo k boljšemu počutju in obilnejši pridelavi. Zakaj ne bi dobre prakse uporabili tudi za okrasne vrtove?

Moderen dizajn grede z mešano zasaditvijo in umetelnimi klopmi.

Visoka okrasna greda med dvema nivojema.

Izberimo lego

Mnoge okrasne rastline ne moti omejen prostor za rast. Tako bodo uspevale tudi v visokih gredah. Na kaj moramo biti pozorni? Vsekakor pri izboru rastlin pazimo na osvetljenost prostora. Čeprav substrat v visoki gredi prilagodimo rastlinam, kot npr. slečem, azalejam, skimijam in pierisom z ustreznejšim pH, te rastline še vedno ne bodo uspevale, če se bo greda nahajala na celodnevno osončeni lokaciji. Torej rastline, ki potrebujejo senco ali delno senco, tudi v visoki gredi sadimo na legi, ki je skladna z naravnim rastiščem.

Koliko rastlin lahko zasadimo?

Nizke grmovnice in trajnice se bodo najverjetneje razvile do svoje končne višine in širine kot v vrtu, ki jo lahko najdemo zapisano v literaturi ali pa vidimo v botaničnih vrtovih, arboretumih, pa tudi pri sorodnikih in sosedih. Visoke grmovnice in drevesa pa zaradi posebnih rastnih razmer ostanejo nižje in ožje. Tako kot lahko iz skoraj vsake rastline oblikujemo bonsaj, lahko tudi nam ljube rastline zasadimo v visoke grede. A pozor! Rastline v visokih gredah je treba pogosteje oskrbovati z vodo in s kakovostnimi hranili, pa bo trud poplačan.

1. sezonsko cvetje - vodenke 2. sezonske rastline - mrtva kopriva 3. mali zimzelen (Vinca minor) 4. plahtica (Alchemilla mollis) 5. sivka (Lavandula angustifolia) 6. funkija (Hosta sp.) 7. lovorikovec ali fotinija 8. mešičkar sorte 'Little Devil' (Physocarpus opulifolius 'Little Devil') 9. nežna bodalica (Stipa tenuissima) 10. limonski timijan (Thymus x citriodorus) 11. redčelistna imperata (Imperata cylindrica 'Red Baron') 12. mikrobiota (Microbiota decussata) 13. nepravi lovor (Viburnum tinus) 14. vodni motiv/manjša fontana

Material in velikost

Pri planiranju velikosti gred imejmo v mislih, da bodo nasadi trajni. Njihov obstoj bo najmanj deset, verjetno pa dvajset let ali več, če bo le zunanji material zdržal. Zato je pomembno, iz česa bodo visoke grede narejene. Zagotovo je potrebno notranje ojačati stene in vgraditi diagonalno stabilizacijo, da bi se izognili uničenju sten zaradi teže zemlje in korenin.

Širino gred prilagodimo možnosti obdelave. Okrasne visoke grede so lahko malo širše v primerjavi z zelenjavnimi, čeprav jih bomo občasno okopavali in pleli. Da si olajšamo delo, načrtujmo hkrati tudi zalivalni sistem z zadostnim številom časovnikov, saj bodo grede na soncu potrebovale več vode od tistih v senci. Ker gre za okrasne visoke grede, se lahko poigramo z različnimi višinami in tako vnesemo še dodatno dinamiko v prostor in vrtno oblikovanje.