Prvačina: po tridnevnem praznovanju dopust, avgusta pa zbor krajanov
Prvačina je ta konec tedna kar tri večere obeleževala krajevni praznik. Za ogrevanje so letele krogle balinark, starejše je na ples vabil večer narodnozabavne glasbe Vipavskega kvinteta z gosti, za spomin na (tudi) zdomsko preteklost je skrbela ekipa muzeja Hiša Aleksandrink, osrednji dogodek pa je bil koncert Prvačke pleh muzike, ki je v pripravo na 275-letnico vstopila z novim dirigentom Timotejem Jermanom. Predsednik krajevne skupnosti Robert Černe se je zahvalil številnim prostovoljcem, gosta, novogoriškega podžupana Marka Tribušona, pa je spomnil na težave kraja s skoraj dva tisoč prebivalci, ki je izgubil edino trgovino.
PRVAČINA > Krajevni praznik Prvačine je ponudil nekakšno inventuro zelo bogatega življenjskega utripa tega kraja v Vipavski dolini. Ženska balinarska sekcija društva upokojencev je v petek uvodoma izvedla turnir upokojenk z udeležbo ekip iz Vipavske in Soške doline, na katerem so gostiteljice zmagale.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.